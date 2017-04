Aachen.

Alles nur ein „blöder Witz“? So jedenfalls hat ein 36-jähriger Mann gegenüber einer Richterin den Vorfall in einem Aachener Linienbus erklärt, wo er mit einem 40 Zentimeter langen Krummsäbel in der Hand angekündigt hatte, jemanden „abstechen“ zu wollen. Nun gibt es eine Stellungnahme des Gerichts dazu.