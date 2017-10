Aachen.

Ein Schluck Rotwein, ein bisschen Labello auf die Lippen: „Laut genug?“ Max Annas beginnt zu lesen. Er entführt die Zuhörer aus der bürgerlichen Behäbigkeit des neoromanischen Schwurgerichtssaales im Justizzentrum am Adalbertsteinweg in die nächtlichen Straßenschluchten Berlins, die in seinem Krimi „Illegal“ eine wichtige Rolle spielen.