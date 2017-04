Aachener Kreuz: Neue Bauarbeiten beginnen in den Osterferien

Aachen/Würselen. Am Autobahnkreuz Aachen beginnen in den Osterferien die letzten beiden großen Bauabschnitte. „In den verkehrsarmen Wochentagen der Osterferien wird intensiv gearbeitet“, kündigte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag an.

Auf der A44 in Fahrtrichtung Belgien werde es am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. April) und in Fahrtrichtung Düsseldorf von Dienstag bis Donnerstag nach Ostern (18. bis 20. April) zu Behinderungen kommen. Die A44 nördlich des Autobahnkreuzes wird sechsspurig ausgebaut.

In einem ersten Schritt muss eine Unterführung rund 500 Meter vor dem Autobahnkreuz verbreitert werden. Der zweispurige Verkehr in Fahrtrichtung Belgien/Autobahnkreuz wird dafür ab Mittwoch auf eine Behelfsbrücke verschwenkt. Ab Dienstag nach Ostern (18. April) wird der Verkehr auf der A44 aus Belgien in Richtung Düsseldorf schon vor dem Autobahnkreuz auf die Gegenfahrbahn gelegt. Es steht nur eine Fahrspur in Richtung Düsseldorf und eine Fahrspur in Richtung Köln/Niederlande/Aachen zur Verfügung.

Die Rampe von der A4 Köln in Richtung A44/Düsseldorf wird ab Donnerstag (20. April) bis auf weiteres gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Landesstraße 240 zwischen den Anschlussstellen Eschweiler-West (A4) und Alsdorf (A44).

Der Bau der östlichen Brückenhälfte und die beschriebene Verkehrsführung werden voraussichtlich bis zum 31. Januar 2018 andauern. Danach folgt der Bau des westlichen Brückenteiles bis voraussichtlich Ende September 2018. Die sechsspurige Verbreiterung bis zur Anschlussstelle Broichweiden soll folgen und wird 2020 abgeschlossen sein.

Ab dem 24. April 2017 wird die lange gesperrte Schleife von der A44 aus Düsseldorf in Richtung A4 nach Köln wieder für den Verkehr freigegeben.

Der letzte Bauabschnitt beginnt ebenfalls am Dienstag nach Ostern (18. April) mit den vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Überfliegers, der A4-Brücke von den Niederlanden zum Autobahnkreuz. Dafür wird neben der A544 eine zusätzliche Behelfsfahrbahn in Richtung Autobahnkreuz errichtet. Der Bau einer Behelfsbrücke wird vorbereitet.

Der Brückenneubau war wegen der begrenzten Lebensdauer der alten Brücke notwendig und erlaubt dann eine vier- statt zweispurige Aufteilung des Verkehres zum Autobahnkreuz und wird damit die Rückstaugefahr weiter vermindern. Die Brücke hat vier Felder mit einer Spannweite von bis zu 45 Metern.

Der Bau ist anspruchsvoll, weil für die Stützen nur ein schmaler zwei Meter breiter Mittelstreifen zur Verfügung steht und die Brücke auf Grund des Kurvenverlaufs enorme und ungleich verteilte Belastungen aushalten muss. Die Gesamtkosten für den südlichen Abschnitt des Autobahnkreuzes Aachen einschließlich der Brücke belaufen sich auf circa 30 Millionen Euro. Die Gesamtarbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen sein. Weitere Informationen: www.ak-aachen.de.