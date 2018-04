Aachen.

Die junge Frau hat Fragen: Sie hat ein Haus gekauft, allerdings ist das schon ein etwas älteres Baujahr. Was käme denn da so an Sanierungen auf sie zu, gibt es gesetzliche Vorschriften, was gemacht werden muss? Sabine Breil vom Verein „Altbau plus“ hört zu und rät, mit einem Exposé einmal in der Beratungsstelle direkt vorbeizukommen, um den Bau einmal richtig in den Blick zu nehmen.