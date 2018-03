Aachen - Aachener Heimattheater zeigt geballte Situationskomik

Aachen.

„Rendezvous opene Feschmaat“, so der Titel des turbulenten Bühnenschwanks, mit dem das Aachener Heimattheater Bühnenfreunde im 91. Jahr seines Bestehens glänzen will. Eine Komödie in Aachener Mundart. Da fliegen nicht nur Fische, Aufnehmer und Blumen durch die Gegend.