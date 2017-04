Aachen.

An diesem Samstag war es wieder soweit: Der 7. Aachener Frühjahrsputz stand an. Um für ein sauberes Aachen zu sorgen engagierten sich 5000 Personen. In nahezu allen Stadtteilen wurden einzelne Straßenzüge, Grünanlagen, Parks, Seitenstreifen und Bahndämme nach Müll durchkämmt.