Aachener - Aachener Friedenspreis an zwei Gruppen verliehen

Aachener.

Zum 31. Mal ist am Antikriegstag, dem 1. September, in der Aula Carolina der Aachener Friedenspreis an einen inländischen und einen internationalen Preisträger verliehen worden. Der mit je 2000 Euro dotierte Preis geht zum einen an das Künstler- und Politik-Aktivisten-Team mit dem Namen „Peng!“.