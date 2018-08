Aachen.

Rund um den Bushof sind Polizei und Ordnungsamt längst praktisch täglich im Schulterschluss unterwegs – angesichts der zunehmend massiven Belastung des Drogen- und Kriminalitätsbrennpunkts im Herzen der City könnten die Behörden in Kürze allerdings nicht nur auf der Straße, sondern auch unter einem Dach direkt „vor Ort“ präsent sein. Heißt: Bereits im kommenden Jahr soll eine gemeinsame Wache an der Ecke Peterstraße/Blondelstraße eingerichtet werden – so der Plan.