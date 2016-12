Aachen.

Wohin mit den Millionen? In kaum einem anderen Feld können Aachens Kommunalpolitiker in Zeiten notorisch klammer Haushaltskassen noch derart aktiv gestalten und entscheiden, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll, wie im Kita- und Schulbereich. Und auch das Parteiengezänk steht meist hinten an, wenn es darum geht, die Betreuungs- und Bildungslandschaft in Aachen zu pflegen und auszubauen.