Aachener Bank: In Kornelimünster bald nur noch Selbstbedienung

Kornelimünster. Die Aachener Bank schließt ihre Geschäftsstelle in Kornelimünster zum 1. April. Das bestätigte Sarah Siemons, Sprecherin des Kreditinstituts, am Donnerstag auf Anfrage.

Bleiben werde eine Selbstbedienungs-Filiale. Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit „der laufenden Optimierung unseres Geschäftsstellennetzes“. Siemons: „Im steten Entwicklungs- und Optimierungsprozess handeln wir so im Sinne unserer Kunden, die persönlichen Service und Beratung vor Ort in dieser Filiale seit geraumer Zeit nicht mehr in ausreichendem Maße nachgefragt haben.“

Mit anderen Worten: Es hätten die nötigen Kundenströme gefehlt. Alternativen zu Kornelimünster bleiben in Walheim, Oberforstbach und Brand. Das Team aus Kornelimünster stehe ab April in Walheim, Prämienstraße 11, zur Verfügung.