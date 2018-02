Aachen - Aachen will Randzeitenbetreuung in Kitas ausbauen

Aachen.

Berufstätige Eltern mit kleinen Kindern kennen das: Der Feierabend nähert sich, doch die zu erledigenden Aufgaben stapeln sich immer noch auf dem Schreibtisch. Und in Gedanken fährt man bereits die Route zur Kita ab, in der Hoffnung, dieses Mal den Feierabendstau zu umgehen und den Sohn oder die Tochter pünktlich von den Erziehern in Empfang zu nehmen.