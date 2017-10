Aachen unter den Top 3 der der nachhaltigsten Großstädte

Aachen. Die Stadt Aachen hat sich mit einer ganzen Reihe von Projekten und Lösungsansätzen um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis beworben – und gehört nun zu den Top 3 der der nachhaltigsten Großstädte in Deutschland, neben Gelsenkirchen und Hannover.

Die offizielle Preisverleihung findet am 8. Dezember im Rahmen des 10. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere vielen Projekte und Angebote in Sachen Nachhaltigkeit bei der Jury so viel Anklang gefunden haben und sehen uns durch die Nominierung auf unserem Weg, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben, gestärkt“, sagte Umweltdezernent Dr. Markus Kremer in einer städtischen Pressemitteilung.

Die Stadt Aachen hat verschiedene Einzelprojekte als Grundlage für ihre Bewerbung genutzt. Dazu gehörten zum Beispiel Schulmensen und Kindertagesstätten, die gemäß dem so genannten „Aachener Standard“ im Sinne des Klimaschutzes energie- und emissionsarm gebaut worden sind, aber eben auch mit der ganzheitlichen Vorgehensweise bei der Planung überzeugen können.

Der Ausbau der Elektromobilität (e-Go, Streetscooter, Velocity, elektrisch betriebene Aseag-Busse und Dienstfahrzeuge) spielt unter dem Aspekt der Gesundheitsvorsorge durch eine verbesserte Luftqualität eine Rolle und ist für die nachhaltige Entwicklung im Verkehrssektor von Bedeutung.

Die Zusammenarbeit der Stadt mit vielen verschiedenen Partnern vor Ort bis hin zu internationalen Kontakten, wozu die mit Partnerschaft mit Kapstadt zu zählen ist, habe die Jury vom Engagement der Stadt für eine globale nachhaltige Entwicklung überzeugen können.

Auch mit den verschiedenen Formen, die Bürgerinnen und Bürgern in Entwicklungsprozesse einzubeziehen, habe die Stadt in der Bewerbung um den Nachhaltigkeitspreis punkten können.

Überzeugend sei für die Jury auch gewesen, wie sich das Thema Nachhaltigkeit durch die unterschiedlichsten Handlungsfelder der Verwaltung ziehe.

Die Generalsekretärin der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Alice Berger, sagte am Donnerstag: „Es ist schön zu beobachten, dass die Kommunen Nachhaltigkeit als einzig sinnvollen Lösungsansatz für Herausforderungen wie Strukturwandel, Abwanderung oder Folgen des Klimawandels verstehen und entsprechende Wege einschlagen.“

In einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren überzeugten die besten Kommunen die Expertenjury durch ganzheitliche Nachhaltigkeitsprofile und vorbildliche Maßnahmen in sechs definierten Themenfeldern. Mit dem Preis werden Kommunen prämiert, die eine umfassende nachhaltige Stadtentwicklung betreiben und Nachhaltigkeitsprojekte in den Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales erfolgreich und integrativ umsetzen.

Die Siegerkommunen bekommen am Ende eine von der Allianz Umweltstiftung bereit gestellte Fördersumme von jeweils 35.000 Euro für nachhaltige Projekte.

Zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit fünf Wettbewerben), über 800 Bewerbern und 2000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. In diesem Jahr feiert der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sein zehnjähriges Bestehen.

Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.