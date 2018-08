Aachen - Aachen-Tag des Nabu-Präsidenten

Aachen. Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland, machte auf seiner Sommerreise auch in Aachen Halt. Er besuchte zusammen mit Claus Mayr und Herbert Fleu, dem 1. und 2. Vorsitzenden des Nabu-Stadtverbandes Aachen, das Nabu-Sommerferiencamp. Dieses Jahr stand es im Zeichen der Insektenwelt.

Die Kinder stellten stolz ihr Wissen in einer „Insektenrallye“ vor. Im Anschluss begleiteten Mayr und Gudrun Maxam, Mitarbeiterin der Naturschutzstation, Tschimpke zur Wildnisfläche im Augustinerwald. Sie ist Teil des Aachener Waldes und aufgrund ihres großen Laubbaumanteils und des hohen Alters der Bäume besonders hochwertig. Insektenarten, Spechte und Pilze sind auf Totholz angewiesen. Der Nabu spricht sich dafür aus, den Augustinerwald im neuen Landschaftsplan als Naturschutzgebiet auszuweisen. Das Thema sei derzeit besonders brisant, da die gewerbliche Nutzung des in direkter Nähe liegenden ehemaligen Militärgeländes Camp Hitfeld in Planung sei, so der Nabu.