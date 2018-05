Aachen - „Aachen nimmt Platz“: Sonniges Urlaubsfeeling mitten im Elisengarten

„Aachen nimmt Platz“: Sonniges Urlaubsfeeling mitten im Elisengarten Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2018, 14:43 Uhr

Aachen. Ordnung muss sein, auch im freizeitlichen Treiben in der Innenstadt. So blickte Till Schüler um kurz vor 11 Uhr prüfend Blick, ob denn alle Liegestühle im Elisengarten auch in Reih und Glied standen. „Dieses Mal sind sie himmelblau – genau wie der Himmel heute selbst“, sagte er und setzte sich auf einen der insgesamt 100 Liegestühle, die im Rahmen der Aktion „Aachen nimmt Platz“ bereits zum dritten Mal von den Akteuren des Zusammenschlusses „Einkaufen in Aachen“ aufgestellt wurden.