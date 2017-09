Aachen.

„Einfach mal machen!“ – unter diesem inoffiziellen Motto steht der „Park(ing)Day“ am Freitag im Suermondt-Viertel. Einen Tag lang können sich die Aachener und Aachenerinnen von 13 bis 18 Uhr bei einem von sieben Organisatoren veranstalteten Aktionstag ein Bild von einem alternativen Konzept zum Zusammenleben in einer Großstadt machen und sich an Informationsständen umfassend informieren.