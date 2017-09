Aachen.

Das gab‘s noch nie! Backen, Braten, Brutzeln, Brühen – alles auf höchstem Niveau, in Rekordzahlen und kostenlos zum Probieren. Zum Auftakt des Aachen September Special mit vier Tagen Musik auf vier Bühnen in der City geht am Donnerstagabend, 14. September, um 19.30 Uhr erstmals die Show „Aachen – hausgemacht!“ auf dem Markt über die Bühne.