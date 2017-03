Die Fahrer werden ab 15.40 Uhr in Aachen erwartet

Wann erreicht die Tour die Kaiserstadt? Sind die Fahrer mit durchschnittlich 45 km/h unterwegs, werden sie um 15.40 Uhr in Aachen sein. Lassen sie es „langsamer“ (41 km/h) angehen, rollen sie ab 15.59 Uhr auf Aachener Stadtgebiet. So geben es die Tour-Organisatoren an. Nach gut 15 Minuten dürften die Radprofis die 12,4 Kilometer lange Aachener Strecke hinter sich gelassen haben. Die zweite Etappe, die von Düsseldorf nach Lüttich führt, ist 206 Kilometer lang. 16 Kommunen werden dabei auf deutschem Gebiet durchfahren.

Die Stadt erhofft sich einen enormen Marketingeffekt für Aachen. Die Tour de France wird in über 190 Länder live übertragen. Neben dem sportlichen Geschehen werden traditionell auch touristisch-kulturelle Aspekte abseits der Strecke zum Teil mit spektakulären Luftbildern in Szene gesetzt. In Aachen sollen das neben dem historischen Stadtkern auch die Wissenschaftsstandorte Super C und RWTH-Campus sein.

Wer Interesse hat, als freiwilliger Streckenposten mitzuhelfen und volljährig ist, kann sich ab Montag bei der Stadt über die Mail-Adresse dietour@mail.aachen.de melden.