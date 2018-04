Aachen - „70 Jahre Israel“: Fünf Vorträge in Aachen

Aachen. „70 Jahre Israel“: Anlässlich des Jahrestages der Gründung des Staates Israel 1948 veranstalten die Volkshochschule und die Deutsch-Israelische Gesellschaft Aachen eine Vortragsreihe.

Renommierte Wissenschaftler beleuchten historische Abläufe, aber auch den Nahost-Konflikt oder die Israel-Politik der Europäischen Union. Alle Vorträge finden in der Volkshochschule Aachen, Peterstraße 21-25, statt.

Die Vortragsreihe beginnt am Mittwoch, 25. April, 19 Uhr, mit einer der entscheidenden Fragen des Nahost-Konflikts: „Warum gab es 1948 keinen palästinensischen Staat?“ Der Politikwissenschaftler und Historiker Matthias Küntzel aus Hamburg wird sich mit dieser Frage befassen. Eigentlich hätten die Araber in Palästina 2018 den 70. Jahrestag ihres Staates feiern sollen. Denn die Errichtung eines arabischen Staates in Palästina war Bestandteil des Teilungsbeschlusses, den die Vereinten Nationen im November 1947 beschlossen hatten. Küntzel hat die historische Verbindung von Islamismus und Antisemitismus 2002 in seinem Buch „Djihad und Judenhass. Über den neuen antijüdischen Krieg“ thematisiert.

„Islamischer Friede mit Israel? – Die Rahmenbedingungen“ ist das Thema am Mittwoch, 8. Mai, 19 bis 20.30 Uhr. Referent ist der Politikwissenschaftler und Islamologe Prof. Bassam Tibi, emeritierter Leiter des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen an der Universität Göttingen und A.D. White Professor an der Cornell University. Am 8. Mai, dem Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, spricht er über die Möglichkeiten und realistischen Aussichten auf einen Frieden im Nahen Osten angesichts des machtpolitischen Gewichts von sich aus dem Islam herleitenden totalen Ansprüchen auf ein rein muslimisches Palästina.

Alex Feuerherdt befasst sich am Donnerstag, 17. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, mit dem Thema „BDS & Co. – Boykottkampagnen gegen Israel und ihre Hintergründe“. Er will Hintergründe und Auswirkungen solcher Kampagnen analysieren, einen Überblick über ihre Akteure geben und erörtern, welche Rolle den Nichtregierungsorganisationen zukommt.

„Die Europäische Union im nahöstlichen Friedensprozess“ ist das Thema am Dienstag, 29. Mai, 19 bis 2030 Uhr. Referent an diesem Abend ist Prof. Ralph Rotte, seit 2001 Professor für Internationale Beziehungen an der RWTH Aachen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die empirisch-historische Kriegs- und Konfliktforschung und Strategic Studies sowie die Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Kunstkenner Becker gibt Auskunft

Die Kunst steht am Dienstag, 5. Juni, 19 bis 20.30 Uhr, im Mittelpunkt. Der Kunsthistoriker Prof. Wolfgang Becker, 1969 Gründer und Leiter der Neuen Galerie in Aachen und 1991 er Gründungsdirektor des Ludwig Forums für Internationale Kunst, hat sich intensiv mit der israelischen Kunst befasst, die er schon früh vor Ort erkundete.

Im Museum Tel Aviv stellte er die Sammlung Ludwig aus und zeigte israelische Künstler in Aachen. In seinem Vortrag stellt Becker unter anderem wichtige israelische Künstler vor, die er persönlich kennengelernt hat: Micha Ullmann, Serge Spitzer, Nahum Tevet, Osvaldo Romberg und Dov Or Ner.