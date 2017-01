Konzert, Empfang, Festakt: Es wird würdevoll und symbolträchtig gefeiert

Die Feierlichkeiten begannen am Freitagabend mit einem hochkarätigen Konzert des Mädchenchores am Aachener Dom unter der Leitung von Domkantor Marco Fühner und dem Ensemble Vocal d’Enfants du Conservatoire de Reims unter der Leitung von Yves Weeger in der voll besetzten Citykirche St. Nikolaus (Foto). Weeger sagte in einer kurzen Ansprache. „Für die Jugend ist es besonders wichtig zu wissen, dass wir gleichen Ursprungs sind.“

Im Centre Charlemagne trafen anschließend Gäste und Gastgeber bei Aachener Printen, Weihnachtsleberwurst, Puttes, Karlswurst und Reimser Champagner aufeinander. Stadtarchivar Dr. René Rohrkamp hatte zur Feier des Tages Fotos, Redemanuskripte sowie die Originalurkunde des Freundschaftsvertrages zwischen Aachen und Reims vom 28. Januar 1967 aus dem Archiv geholt. Prinz Thomas III. samt Hofstaat beehrte den Empfang spontan.

Höhepunkt des öffentlichen Festaktes am Samstag im Krönungssaal war die Unterzeichnung der Erneuerung des Städtepartnerschaftsvertrages durch die Oberbürgermeister Marcel Philipp und Arnaud Robinet. Darin der auffordernde Satz: „Die Städtepartnerschaft zwischen Reims und Aachen will die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, im Respekt voreinander eigene Wege zueinander zu finden.“ Mit dem Karlsfest am Sonntag klangen die Feierlichkeiten in Aachen aus. Der Gegenbesuch der Aachener Delegation in Reims ist für den 8. April geplant.