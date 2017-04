50-jährige Freundschaft: Delegation aus Aachen bricht nach Reims auf

Aachen. 50 Jahre Städtepartnerschaft Aachen-Reims: Im Januar wurde dieses besondere Jubiläum zum Karlsfest in Aachen feierlich begangen, an diesem Wochenende steht nun der Gegenbesuch in Reims an. Eine Aachener Delegation, die von Oberbürgermeister Marcel Philipp angeführt wird, macht sich am Freitag auf den Weg, um drei Tage lang in der französischen Partnerstadt das 50-jährige Bestehen der Jumelage zu feiern.

Zentrales Ereignis wird am Samstagmorgen der Festakt im Reimser Rathaus sein. Dort wird die Erneuerung des Partnerschaftseids Aachen-Reims gefeiert, die Oberbürgermeister werden sprechen, die europäische, die französische und die deutsche Hymne werden von 80 Kindern gesungen.

Weiterer Höhepunkt im Programm der Städtepartnerschaftsfeierlichkeiten ist ein Konzert des Mädchenchors am Aachener Dom, des Chors der Cathédrale Notre-Dame Reims und des Vokalensembles der Musikschule Reims am Samstagnachmittag in der Reimser Musikschule.

Eröffnet wird an diesem Nachmittag auch die Foto- Ausstellung „Impressionen Aachener Dom“, die der Aachener Fotograf Andreas Herrmann im Palais du Tau präsentiert. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird es am Sonntagmorgen in der Reimser Kathedrale ein festliches Hochamt geben.

Zeitgleich wird in Reims an diesem Wochenende die deutsch-französische Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung unter dem Titel „Lieux de Mémoire: Erinnerungsorte und die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft“ stattfinden.

Die Jumelage Aachen-Reims ist willkommener Anlass für diese Konferenz, die die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Städte Reims und Aachen und die Europäische Stiftung Aachener Dom für Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller, Journalisten und Studierende ausrichten.

Im Rahmen der verschiedenen Veranstaltungen dieses Programms werden die beiden Oberbürgermeister Robinet und Philipp, der Vorsitzendes des Karlspreisdirektoriums, Dr. Jürgen Linden, und der Vorsitzende des Beirats der Europäischen Stiftung Aachener Dom, Michael Wirtz, sprechen. Die Festrede im Programm der Konrad-Adenauer-Stiftung wird Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert am Freitagabend.

Die älteste Aachener Städtepartnerschaft wird in Reims die französischen und deutschen Freunde zusammenführen. Die beiden Oberbürgermeister Arnaud Robinet und Marcel Philipp hatten bei der ersten Unterzeichnung des erneuerten Städtepartnerschaftsvertrages im Januar im Krönungssaal des Aachener Rathauses in ihren Reden die Verbundenheit und das Engagement zwischen den Bürgern der Städte als herausragende Basis für das Europa der Zukunft herausgestellt.

„Lang lebe die tiefe Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, lang lebe die Städtepartnerschaft zwischen Reims und Aachen in einem Europa des Friedens und der Freiheit!“ Mit diesem Appell beendete Marcel Philipp beim Festakt in Aachen seine mit viel Applaus bedachte Rede. Philipp stellte die aktuellen politischen Herausforderungen des geeinten Europas heraus.

Der Stellenwert einer Städtepartnerschaft wie der nun gefeierten zwischen Reims und Aachen helfe, Europa stark zu halten. Die Bürgerschaften der Städte seien angesichts der Lage aufgerufen, „dafür zu kämpfen, dass die alte Vision der Gründer aufrechterhalten bleibt, alles zu tun, dass die Völker zueinander finden statt sich voneinander abzugrenzen“.