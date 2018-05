Aachen - 400 Teilnehmer bei 1.-Mai-Kundgebung in Aachen

Aachen.

Später und jünger als bisher üblich ist am Dienstag die traditionelle 1.-Mai-Kundgebung in die Innenstadt gezogen. Angeführt von der Gewerkschaftsjugend beteiligten sich rund 400 Vertreter aus Sozialarbeit, Politik und Gewerkschaften am Demonstrationszug vom DGB-Haus zum Aachener Marktplatz.