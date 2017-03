Von der Autobahn ins neue Vennbahncenter

Im Südosten von Aachen gelegen schließt der heutige Stadtbezirk Brand die Ortschaften Brand, Freund, Krauthausen, Niederforstbach und Rollef mit ein. Seit 1972 gehört Brand durch die Eingemeindung zu Aachen. 1330 Hektar umfasst der Stadtbezirk Brand, er liegt 260 Meter über dem Meeresspiegel. Mit seinem Einzelhandels- und Nahversorgungsangebot bietet Brand seinen gut 17.000 Einwohnern eine Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, Spiel- und Sportplätzen, Vereinen und einer eigenen Schwimmhalle.

In jüngster Zeit sind einige Neubauprojekte in Angriff genommen worden – zum Beispiel das Vennbahncenter (links) mit vielen neuen Geschäften an der Trierer Straße.

Als das Tor zur Eifel verbindet die Trierer Straße auch die südlich gelegenen Gebiete der Städteregion mit der Aachener Innenstadt. Darüber hinaus ist die Anschlussstelle Aachen-Brand eine nahezu optimale Anbindung an das Autobahnnetz (A44/E40).