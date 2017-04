Aachen.

Die Szene am Abend wirkt gespenstisch. Dutzende Radfahrer, teils mit Lastenfahrrädern, inspizieren die Unfallstelle. Da war die entsetzliche Nachricht längst über Soziale Online-Medien in alle Welt geschickt worden. Hier war einige Stunden zuvor eine 29-jährige Radfahrerin, die seit Jahren in Aachen wohnte, von einem Linienbus überrollt worden.