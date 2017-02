29-Jährige in Aachen mit Kopfschuss niedergestreckt

Aachen. Eine 29 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Samstag in Aachen mit einem Schuss in den Kopf niedergestreckt worden. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Katja Schlenkermann-Pitts, Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

Die Tat ereignete sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhausstraße im Stadtteil Forst. Noch am Tatort wurde der Lebensgefährte des Opfers festgenommen und später dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Laut Staatsanwaltschaft ist er „dringend tatverdächtig“.

Das Opfer wurde schwerstverletzt ins Klinikum gebracht. Laut Staatsanwaltschaft grenzt es an ein Wunder, dass die 29-Jährige angesichts der Schwere ihrer Kopfverletzungen noch lebt. Zu möglichen Hintergründen der Tat gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.

Nach Informationen unserer Zeitung war der Kopfschuss aufgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft spreche dennoch derzeit vieles dafür, dass es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt und nicht um einen Suizidversuch, wie es der Verdächtige angebe, handelte.

Der Mann hatte zunächst gesagt, es habe sich noch eine dritte Person in der Wohnung aufgehalten, später aber eingeräumt, dass dies nicht gestimmt habe.