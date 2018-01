Aachen - 23-Jähriger auf offener Straße umgebracht

Aachen. Am Morgen herrscht auf der Trierer Straße in Forst Alltag. Wenige Meter von der Einmündung der Zeppelinstraße entfernt stehen die Menschen an der Haltestelle und warten auf den Bus. Einige von ihnen bewegen sich zwischenzeitlich ein kleines Stück bergab, bleiben vor einem Mehrfamilienhaus stehen, zeigen auf den Boden.

Video 23-jähriger Mann auf der Trierer Straße getötet Bildergalerie Bluttat an der Trierer Straße: 23-Jähriger getötet

Dorthin, wo ein großer Blutfleck abgesehen von Markierungen der kriminalpolizeilichen Spurensicherung und dem Fahrzeug eines privaten Fernsehsenders so ziemlich das einzige Indiz dafür ist, was an dieser Stelle wenige Stunden zuvor geschehen ist: ein Gewaltverbrechen.

Kurz vor Mitternacht am späten Montagabend verlor dort gegenüber einer Tankstelle ein junger Mann sein Leben. Er wurde brutal umgebracht. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 23 Jahren alten Mann, der aus Syrien stammt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen bekanntgibt. Viel mehr Informationen gibt es seitens der Ermittlungsbehörde zunächst nicht. Nur, dass nach der Bluttat drei Männer als Tatverdächtige festgenommen worden sind. Das war nach Informationen unserer Zeitung allerdings nicht am Tatort.

Zeugen sollen die Ermittler auf die Spur der drei ebenfalls aus Syrien stammenden Männer gebracht haben. Laut Staatsanwaltschaft sind sie alle um die 30 Jahre alt. Festgenommen worden sein sollen sie nicht weit vom Ort des Geschehens entfernt. Nämlich in der Elsassstraße und rund eine Stunde nach der Tat. Einer von ihnen soll als Hauptverdächtiger für das Tötungsdelikt gelten. Die Staatsanwaltschaft will sich zunächst dazu nicht äußern, bestätigt nichts, dementiert auch nichts.

Dutzende Schaulustige

Keine Informationen gibt es behördlicherseits auf Anfrage zudem in Bezug darauf, wie der junge Mann umgebracht wurde. Nach Informationen unserer Zeitung soll er schwere Verletzungen durch Messerstiche nicht überlebt haben. Auch das dementiert Katja Schlenkermann-Pitts, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, nicht. Am Tatort versammelten sich trotz der nächtlichen Stunde schnell dutzende Schaulustige. Die Feuerwehr baute einen Sichtschutz auf, um das Opfer und die Rettungskräfte vor den Blicken von Gaffern abzuschirmen.

Ob die festgenommenen Männer Bekannte oder Verwandte des Opfers sind, bleibt erstmal im Dunkeln. Zu den Hintergründen der Tat hält sich die Staatsanwaltschaft ebenfalls zunächst bedeckt. Unbestätigten Informationen unserer Zeitung zufolge soll es einen Streit um eine Frau gegeben haben, der schließlich für den 23-Jährigen tödlich endete.

Gegen die drei Verdächtigen ist Haftbefehl beantragt worden, über den am Mittwoch ein Haftrichter entscheidet. Eine Mordkommission der Aachener Kripo ermittelt. Eine Obduktion der Leiche fand am Dienstag bereits statt. Ergebnis? „Dazu sagen wir derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nichts“, bleibt Schlenkermann-Pitts auch hier wortkarg. Ein Geständnis eines der Verdächtigen jedenfalls habe es am Dienstag nicht gegeben, so die Oberstaatsanwältin auf Nachfrage.