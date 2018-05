Aachen - 121 automobile Schätze rollen in Aachen

Aachen. Wenn am Samstag, 26. Mai, um Punkt 10 Uhr das erste Fahrzeug auf die Startrampe rollt, ein Chevrolet Confederate aus dem Jahr 1929, dann wird kein ganz Unbekannter die schwarz-weiße Startflagge schwenken: David Odonkor, Fußballheld des deutschen Sommermärchens von 2006, stattet der 10. AKV-Oldtimer-Rallye „The Race“ einen offiziellen Besuch ab, ehe er abends auf dem Tivoli bei seinem Abschiedsspiel mit vielen Stars die Fußballschuhe schnürt.

Seine 34 Lebensjahre machen ihn im Fußball selbst zum Oldtimer, die Boliden der Rallye hingegen haben meist deutlich mehr Jahre auf dem fein lackierten Buckel.

Insgesamt 121 der liebevoll gepflegte Oldtimer werden am Karlsbrunnen an den Start gehen. Mit dabei unter anderem: ein Bugatti 35B von 1930, ein Chrysler Plymouth von 1940, aus dem Jahr 1950 ein Porsche 356 und ein Daimler DB18, von 1953 ein Jaguar XK120 und ein Lincoln Capri Coupé, aus dem Jahr 1957 ein Triumph TR 3A und ein Borgwald Isabella von 1961. Ältestes Fahrzeug an der Startrampe wird mit Startnummer 43 ein Chrysler Imperial sein, der 1927 seine ersten Umdrehungen auf der Straße machte.

Wie in den Vorjahren auch gab es im Jubiläumsjahr wieder weit mehr Anmeldungen als Startplätze für die 140 Kilometer lange Tour durch und über das Dreiländereck. Unter den Teilnehmern der Rallye ist auch der designierte Prinz der kommenden Session, Tom Müller, der mit der Startnummer 11 in einem Golf Cabrio von 1971 auf die Strecke geht, die wieder von Hans Keller zusammengestellt wurde. Der Erlös der Benefiz-Veranstaltung des AKV kommt der stadthistorischen Sammlung Crous zu Gute. Bewundert werden kann das automobile Kulturgut bereits am Freitag, 25.Mai, wenn sich die Oldies ab 16 Uhr vom Katschof aus auf den Weg zum Markt machen, um sich dort bei der Karlsprüfung zum ersten Mal zu beweisen.

AKV-Elferrat Josef Schumacher, der mit seinem Team die Rallye „The Race“ organisiert, freut sich wieder auf eine fantastische Vielfalt an Fahrzeugen aus sieben Jahrzehnten: „In Aachen präsentiert sich eine breite Palette internationaler Automobilgeschichte, wie man sie selten sieht.“ Hinzu kommt auf dem Markt ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit Harley Davidsons, den künstlerisch gestalteten Zugmaschinen der Spedition Schumacher und einer Aktion der Mayerschen Buchhandlung für Kinder. Die Wertung der Rallye erfolgt in vier Altersklassen: Klasse 1 bis Baujahr 1950, Klasse 2 für die Baujahre 1951–1960, Klasse 3 für 1961–1970 und Klasse 4 für 1971–1981.