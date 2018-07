Aachen - WirHier fragt nach: Interview mit Robert Targan

Aachen.

Einmal im Semester stehen die Studenten gerne in der Schlange vor dem Audimax der RWTH Aachen, denn es ist wieder Hörsaal-Slam. Der nächste Dichterwettstreit, der vom AStA veranstaltet wird, steht schon in den Startlöchern: Am Freitag, 13. Juli, treten sechs Poeten mit ihren Texten gegeneinander an.