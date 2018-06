Aachen - Wann bin ich erwachsen?

Aachen . Die Märchenfigur Peter Pan bleibt für immer ein Kind. Ein Glück, das dem Rest der Welt verwehrt bleibt. Denn auch, wenn du an deiner ewigen Jugend festhalten willst: Diese zehn Punkte zeigen dir, dass du nun endgültig erwachsen bist!

1. Du stehst mit beiden Beinen im Berufsleben

Der Wecker klingelt um sieben. Ach, denkst du dir, du könntest ja noch liegenbleiben. Die ersten beiden Stunden kannst du locker blaumachen. Oder am besten den ganzen Tag. Aber mit den ersten Sonnenstrahlen fällt es dir wie Schuppen von den Augen: Diese Zeiten sind vorbei. Du bist jetzt im Berufsleben. Einen Tag mal ausfallen lassen? Oder später zur Arbeit kommen? No Go! Also raus aus den Federn, die Brötchen verdienen sich schließlich nicht von alleine. Da hilft auch das Zähneknirschen nicht: Willkommen im Erwachsenenleben!

2. Du feierst Tupperpartys statt Kosmetik- und LAN-Partys

Während du früher mit deinen Mädels einen Schmink-Abend zelebriert oder die Nacht auf LAN-Partys durchgezockt hast, erhältst du jetzt die erste Einladung zur Tupperparty. Ja, richtig – diese Kaffeeklatsch-Treffen, auf denen sich deine Mutter früher mit neuem Küchenwerkzeug eingedeckt hat, das du anschließend bloß nicht verlieren durftest. Aber eigentlich ist sie ja gar nicht mal so unpraktisch, die luftdichte Frischebox mit Öffnungsfenster. Und so eine Salatschleuder erst! Denn statt die tropfnassen Salatblätter nach dem Waschen einfach so in die Schüssel zu werfen, bevorzugst du nun sorgfältig geschleudertes Grün. So bleibt auch die eigens angerührte Balsamico-Senf-Vinaigrette besser haften. Und apropos „Salat” und „selbst gemacht”:

3. Du achtest mehr denn je auf deine Ernährung

Du kennst nicht nur eine Salatsorte, sondern kannst zwischen Endivie, Lollo Rosso und Lollo Bianco unterscheiden. Außerdem befinden sich in deinem Regal statt Cornflakes jetzt Haferkleie und Chiasamen. Die sind Teil deiner ausgewogenen Ernährung und somit gut für die Gesundheit. Und auf die muss man im Alter ja bekanntlich achten.

4. Du ziehst die Couch der Disco vor

Schlafen ist jetzt zu deinem Lieblingshobby geworden: Heute Abend feiern gehen? Ach nein, lieber ins Kino. Oder doch direkt auf die Couch? Schließlich ist so ein entspannter Abend nach einer anstrengenden Arbeitswoche genau das Richtige. Während du zu Schulzeiten freitags um sechs aufstehen und trotzdem bis samstags um sechs durchtanzen konntest, freust du dich jetzt einfach nur noch auf dein Zuhause und einen Film. Also kuschelst dich auf die Couch, schaust gespannt die ersten zehn Minuten und…. schläfst ein.

5. Du siehst den Briefträger öfter als deine Freunde

Die letzte Verabredung ist zwar schon Wochen her, trotzdem will sich ein Termin mit deinen Freunden einfach nicht finden lassen. Das ist aber auch schwierig: Ihr wohnt 500 Kilometer voneinander entfernt, habt unterschiedliche Arbeitszeiten und Sportkurse an verschiedenen Tagen. Am besten plant ihr also zwei Monate im Voraus, wann ihr euch treffen könnt. Dass die ganze Clique zusammenkommt, klappt nur an Weihnachten. Diesen seltenen Moment haltet ihr seit jeher fotografisch fest. Man erkennt doch nicht langsam die ersten Lachfältchen auf den Bildern, oder?

6. Du hältst deine Wohnung sauber

Der Toilettenputz ist nicht so wichtig, und das bisschen Staub auf dem Regal stört nicht? Nicht mit dir! Schließlich lebst du in deiner eigenen, heiß geliebten Wohnung und nicht bei Hempels unterm Sofa. Und deine Bude hat eine allwöchentliche Pflegekur verdient. Zumindest auf den ersten Blick: Denn obwohl das bisschen Staubsagen mit musikalischer Untermalung fast ganz von alleine geht, haben deine Fenster einen Lappen noch nicht gesehen. Ups! Vielleicht doch noch einmal bei Mama nachfragen, wie man die Fenster streifenfrei putzt?

7. Du bekommst kein Geld von deinen Eltern

„Wie, ich bekomme kein Taschengeld für den Urlaub? Aber ihr steuert doch wohl wenigstens etwas zur Winterjacke bei“? Deine Eltern wollen dein parasitäres Verhalten nicht länger unterstützen. Dann musst du wohl alles selbst zahlen. Schließlich hast einen Job, für den du morgens in aller Herrgottsfrühe aufstehst (siehe Punkt 1). Hörst du schon, wie die erste Steuererklärung ruft?

8. Du freust dich darüber, wenn jemand dich jünger schätzt

Vorbei sind die Zeiten, in denen du unbedingt älter aussehen wolltest. Du kaufst einen Wein, und die Kassiererin fragt dich nach deinem Ausweis? Was dir vor einigen Jahren noch total peinlich gewesen wäre und für einen hochroten Kopf in der Kassenschlange gesorgt hätte, löst jetzt nahezu Freudentränen bei dir aus: „Ich seh wirklich noch sooo jung aus? Wahnsinn, habe ich mich gut gehalten.” Voller Stolz präsentierst du deinen Ausweis und erntest zufrieden anerkennende Blicke.

9. Du denkst, die Zeit rast

„Wie bitte? Das Nachbarskind macht den Führerschein? Seit wann dürfen Zwölfährige Auto fahren?“ Auch, wenn es kaum zu glauben ist – nicht nur du bist älter geworden. Für die Menschen um dich herum bleibt die Zeit auch nicht stehen. Und so ist das Nachbarskind, auf das du früher immer aufgepasst hast, zu so einem verantwortungsbewusstem Individuum herangereift, dass man es auf den Straßenverkehr loslassen kann. Aber während die einen immer älter werden, werden die anderen für dich gefühlt immer jünger: Einige Spieler der deutschen Nationalelf sind jünger als du? Und haben ihren Traum von der Fußballkarriere schon erreicht? Dabei hast du so lange gewartet, endlich 16 zu werden, um dich bei „Popstars“ anzumelden. Wann bist du nur so alt geworden?

10. Du schwelgst in den „guten alten Zeiten“

„Weißt du noch damals? Warst du auch in der lustigen Gruppe bei SchülerVZ? Und hattest du diesen Song auf deinem Mp3- Player? Und überhaupt, wie wir auf dem Schützenfest abgegangen seid.“ Vor dem Festzelt, versteht sich, bei den Autoscootern, mit Wein aus Tetrapacks. Kaum zu glauben, dass deine Jugend schon so lange her ist. Und du erwachsen.