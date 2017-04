Straffälligenhilfe: Ein Ansprechpartner für das Leben nach dem Knast

Aachen. Die Zeit nach dem Gefängnis fällt vielen Menschen schwer. Die Straffälligenhilfe baut gemeinsam mit ihnen ein Netzwerk auf. Rund 80 Menschen werden derzeit von der Straffälligenhilfe Aachen betreut. Sozialarbeiter stehen ihnen beratend zur Seite und helfen dabei, den Weg zurück ins gesellschaftliche Leben zu meistern. Geschäftsführer Martin Czarnojan erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, worauf es bei der Resozialisierung ankommt.

Wie hilft die Straffälligenhilfe Menschen, die aus dem Gefängnis kommen?

Martin Czarnojan: Unsere Arbeit, das sogenannte Übergangsmanagement, beginnt schon im Gefängnis. In Sprechstunden bieten Sozialarbeiter den Inhaftierten zunächst ihre Hilfe an, um akute Angelegenheiten zu regeln. Kommt jemand bei direktem Haftbefehl ins Gefängnis, bleibt meist keine Zeit, um zum Beispiel das Haustier zu versorgen. In der weiteren Zusammenarbeit eröffnen die Berater ihren Klienten Perspektiven für die Zeit nach der Haft. Man spricht zum Beispiel über Therapiemöglichkeiten oder Berufschancen. Zudem bietet die Straffälligenhilfe betreutes Wohnen an, allerdings maximal für 18 Monate. Voraussetzung dafür ist, dass die Klienten sich zu regelmäßigen Gesprächen mit ihrem Berater treffen.

Was sind Probleme, die bei der Resozialisierung immer wieder auftreten?

Czarnojan: Vielen Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, fällt es schwer selbstständig zu leben. Oftmals müssen sie zum ersten Mal einen eigenen Haushalt führen, haben noch nie einen Mietvertrag abgeschlossen oder einen Haushaltsplan erstellt. Auch die sozialen Beziehungen zu den Eltern, zum Partner oder zu den Kindern leiden unter der Haft. Viele brechen schon im Gefängnis den Kontakt zu ihrer Familie ab. Dann wird es danach allerdings noch schwerer alleine zurechtzukommen. Ein weiteres großes Problem ist der Job. Vor allem für diejenigen, die wegen der Haft ihre Berufsausbildung abbrechen mussten, wird es schwer, eine Stelle zu finden.

Wie gehen Sie diese Probleme an?

Czarnojan: Wir verstehen uns bei all den Schwierigkeiten als ein Ansprechpartner. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Klienten ein Netzwerk aufzubauen, das von der Selbsthilfegruppe, über die Schuldenberatung, bis hin zum Jobcenter reichen kann. Auch helfen wir den Klienten dabei, wieder eine stabile Beziehungen zu Angehörigen aufzubauen.