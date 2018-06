Aachen - Regeln, die viele Sportler nicht kennen dürften

Aachen . Nicht nur im Fußball gibt es kuriose Regeln. Auch andere Sportarten waren sehr kreativ, was ihr Regelwerk betrifft. Bei manchen Regeln waren wir uns gar nicht mal so sicher, ob selbst die Sportler sie kennen.

Beim Handball geht es meist hart zur Sache, da bleiben blaue Flecken oft nicht aus. Aber obwohl die Sportart mit reichlich Körperkontakt nicht gerade für Schwalben bekannt ist, gibt es dafür eine extra Regel in den höheren Ligen. Sollte ein Spieler auf dem Spielfeld behandelt werden müssen und der Gegner wird weder mit einer Zwei-Minuten-Strafe noch mit einer gelben Karte verwarnt, dann muss der verletzte Spieler drei Angriffe seines Teams auf der Bank aussetzen.

Im Tennis geht alles ordentlich zur Sache. Und weil auf die Spieler nicht immer Verlass ist, gibt es einige Vorschriften, die alles regeln. Zum Beispiel: Sollte ein Spieler während eines Ballwechsels seine Mütze verlieren, wird der gerade gespielte Punkt unterbrochen und wiederholt. Ganz streng sind die Regeln beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier in Wimbledon. Dort zählt nämlich nur eine Farbe auf dem Spielfeld: weiß. Mindestens 90 Prozent der Kleidung müssen weiß sein, ansonsten gibt es ein Spielverbot.

Verbote gibt es beim American Football ziemlich viele. Sollte ein Spieler dennoch dagegen verstoßen, drohen ihm empfindliche Strafen. Zu exzessives Jubeln kostet dann schon mal umgerechnet mehr als 10 000 Euro. Außerdem drohen zusätzlich mehrere Spiele Sperre. Aber anscheinend haben sich die Regelmacher auch etwas beim Tennis abgeschaut: Schuhe sollten schlicht sein, sonst gibt es wieder mehrere Tausend Euro Strafe.

Das Trikot bis zum Schluss anbehalten sollte man besser in der Leichtathletik. Denn wer sich zu früh beim jubeln das Shirt vom Körper reißt, riskiert eine Disqualifikation. Egal wie viel Vorsprung derjenige hat oder er nur noch wenige Meter laufen müsste.

#twitterboost. In der elektronischen Ausführung der Formel eins, der Formula E, können drei Fahrer während des Rennens einen temporären Schub erhalten. Und das Wie ist sehr skurril: Diejenigen, die in den Sozialen Medien am häufigsten erwähnt werden, erhalten den Vorteil. Grund dieser Regel: Die Verantwortlichen wollten für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Bombensplitter aufsammeln

Golf ist ein sehr alter Sport, mit teilweise alten Regeln. Eine von ihnen besagt, dass jeder Golfer während seiner Partie verpflichtet ist, Bombensplitter aufzusammeln. Die Regel wurde in der Kriegszeit eingeführt und wurde bis heute nicht aufgehoben.

Beim Bogenschießen dürfen sich Neulinge das erste Mal wie echte Krieger fühlen. Doch aufgepasst: Camouflage-Kleidung sollte besser zu Hause bleiben, ist sie schlichtweg verboten. Eigentlich eine nachvollziehbare Regel, die viele aber nicht kennen.

Ganz kreativ werden Regelmacher übrigens, wenn es darum geht, endlich ins Fernsehen zu kommen. Als sehr umstritten galt lange Zeit deswegen eine Regel beim Beachvolleyball. Denn just in dem Moment als die TV-Rechte ins Privatfernsehen übergingen, durften die Hosen der Frauen nicht breiter als sieben Zentimeter sein. Diese Regel wurde aber einige Jahre später wieder aufgehoben. Die kurzen Bikinis sind aber geblieben, da sich viele der Sportlerinnen daran gewöhnt haben.

Nicht kleiner, sondern größer wurde es hingegen beim Tischtennis. Dort wurde aufgrund einer besseren TV-Übertragung ein größerer Ball eingeführt. Schließlich habe der alte, kleine Ball oft dazu geführt, dass der Zuschauer zu Hause den Ballwechseln nicht folgen konnte. Durch den größeren Ball wurde nicht nur das Spielgerät besser sichtbar, sondern auch die Ballwechsel etwas langsamer. Eine Win-Situation für den Zuschauer.