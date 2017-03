Pennywise ist wieder da: Wer verbreitet noch Angst und Schrecken?

Am Mittwoch ist der erste Trailer zur Neuverfilmung von Stephen Kings Roman „Es“ veröffentlicht worden. Die Fans scheinen gespannt auf Bill Skarsgård in der Rolle des wohl berühmtesten Horrorclowns der Filmgeschichte zu sein: Allein auf Facebook wurde der Trailer innerhalb von 15 Stunden 72 Millionen Mal angesehen.

Der schwedische Schauspieler tritt dabei in große Fußstapfen. In einem TV-Zweiteiler von 1990 verkörperte Tim Curry den Gruselclown aus der fiktiven Stadt Derry und versetzt mit seiner Interpretation die Zuschauer noch heute in Angst und Schrecken.

Die ersten Eindrücke von Bill Skarsgård sind aber nicht weniger angsteinflößend: