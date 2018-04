Kommentiert: Es ist ja für den guten Zweck!

Bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Das ist nichts Neues, fällt aber Tausenden Studenten auf die Füße, die zu Semesterbeginn in die Unistädte strömen.

Die Wohnheime sind heillos überlaufen, Einzimmerbuden meistens unverschämt teuer – bleibt also noch die WG. Das klingt zweckmäßig. Aber natürlich darf der gemeine Student keinesfalls angeben, auf der Suche nach einer Zweck-WG zu sein. Das ist nämlich ein absolutes K.o.-Kriterium.

Die Anzeigen auf den einschlägigen Portalen klingen fast alle gleich: „Wir sind unternehmungslustig, haben einen Putzplan, an den sich jeder halten sollte und unternehmen gern viel zusammen. Natürlich ist es aber auch okay, wenn du mal allein sein willst und deine Tür hinter dir zumachst. Wir sind aber keine Zweck-WG, und du solltest dich aktiv einbringen.“

Was aber ist daran nicht zweckmäßig, wenn ich nach einem 30-minütigen „Casting“ mit zwei wildfremden Menschen zusammenziehe? Die meisten machen das wohl doch aus finanziellen Gründen oder weil sie nach dem Elternhaus das Alleinsein fürchten. Und: Das erste Kennenlernen ist maximal dafür gut, starke Antipathie oder Sympathie zu bemerken. Schwächen und Macken kommen erst später zum Vorschein.

Zum Beispiel die Sache mit dem Putzplan. Natürlich gibt es einen. Selbstverständlich hält sich auch jeder dran. Aber: Das Empfinden dafür, was ordentlich und sauber ist, ist nun mal stark subjektiv. Und das kann Nerven kosten. Ist dann noch der Joghurt aufgegessen, das Bad seit anderthalb Stunden blockiert oder der neue Freund der Mitbewohnerin seit zwei Wochen Dauergast, rücken die Freuden des geselligen WG-Lebens in den Hintergrund.

Natürlich kann das Leben in einer WG auch schön sein. Bestenfalls findet man echte Freunde, teilt eine Menge prägende Momente und lernt, Konflikte konstruktiv zu lösen. Eine eigene Wohnung ist aber nicht weniger schön, findet zumindest die Autorin dieser Zeilen. Sie geht morgens aus der Wohnung und findet sie am Abend unverändert vor. Das Sofa ist immer frei, der Kühlschrank immer voll (na ja, zumindest meistens), und wenn es in den eigenen vier Wänden zu ruhig ist, gibt es ja immer noch Freunde.

Mit dem eigenen Partner Kompromisse zu finden, ist das eine, mit eigentlich fremden Menschen das andere. Zumal das Zusammenziehen mit Letzteren – lasst es uns doch an dieser Stelle einmal ehrlich zugeben – eben doch oft zweckmäßig ist.