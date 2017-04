Kein Rauch mehr in den Hütten

Aachen. Studenten der RWTH Aachen haben ein Hilfsprojekt in Bolivien auf die Beine gestellt: Ein Lehmofen als Kochstelle soll offenes Feuer in Hütten ersetzen.

Benefizkonzert Im Rahmen des Benefizkonzerts „Noche Boliviana" am 22. April sammelt Ingenieure ohne Grenzen Geld für den Bau von rauchfreien Kochstellen in Bolivien. Die bolivianische Musikerin Eyvi Riojas wird traditionelle Gitarrenmusik spielen, die Ensembles Amigos de Bolivia und Bolivia Unida werden Tänze aufführen. Los geht es um 20 Uhr im Konzertsaal der Freien Evangelischen Gemeinde, Roermonder Straße 110 in Aachen.

Nina Stallmann, 20, träumt von einer Reise nach San Pedro de Buena Vista. Urlaub will die Bauingenieur- Studentin in der eher trockenen Hochlandregion Boliviens aber nicht machen. Sie fiebert neun Wochen Projektarbeit entgegen: „Wir wollen dort an zwei Berufsschulen unser Projekt ‚Bildung Bleibt’ vermitteln.“

Ein Lehmofen soll in den Hütten der Dorfbewohner das offene Feuer ersetzen, an dem viele Familien noch immer ihre Mahlzeiten zubereiten, traditionell und voller Gefahren. „Endlich rauchfrei“ steht deshalb auf einer Postkarte, mit der die Regionalgruppe Aachen von Ingenieure ohne Grenzen um Aufmerksamkeit und Spendengelder für ihr Projekt wirbt.

Weltweit kochen und heizen noch etwa drei Milliarden Menschen mit offenen Feuern in ihren Hütten, berichtet die Hilfsorganisation. „Die Rauchbelastung, die dabei entsteht, verursacht sehr viele schwere und sogar tödliche Atemwegserkrankungen“, sagt Studentin Nina, „außerdem verbrennen sich die Kinder an dem offenen Feuer“.

Vor zwei Jahren hat sich die gebürtige Münchnerin an der RWTH eingeschrieben, das Fach Bauingenieur-wesen ist ein intensives Lernfach. Für die Projektarbeit investiert sie trotzdem gern Zeit und Energie.

Einmal die Woche trifft man sich, 20 bis 30 Studierende verschiedener Fachrichtungen machen mit, Engagement je nach Klausurphase. Dann gibt es einen Lagebericht: Was hat das Fundraising für die nächste Projektrunde bislang ergeben? Wie geht es in den Untergruppen voran? Nina Stallmann ist in der zehnköpfigen Bildungsgruppe aktiv und entwickelt einen „partizipativen“ Unterrichtskurs: „Damit sollen die Berufsschüler in die Projektorganisation eingebunden werden, um beim gemeinsamen Ofenbau die Landbevölkerung zur Akzeptanz und zum Mitmachen zu motivieren. Denn irgendwann soll das Lehmofen-Projekt ja in bolivianische Hände übergehen.“

Die Partnerorganisation vor Ort, die Fundación Sodis, unterstützt das junge Projektteam. Das gemeinsame Engagement lohnt sich: Jede rauchfreie Kochstelle führt zu 97 Prozent weniger Rauchbelastung und zu 70 Prozent weniger Holzbedarf, heißt es in der Projekt-Präsentation.

Nicht alle Dorfbewohner in der Bergregion San Pedro de Buena Vista können lesen und schreiben. Auch für diese Herausforderung fand die Gruppe eine Lösung. Auf ein großes Blatt Papier wurden Symbole gemalt, mit Bohnenhäufchen beantworteten die Dorfbewohner Fragen nach dem Holzbedarf oder nach dem Zeitaufwand fürs Kochen. Erst nach einer genauen Analyse der Ist-Situation entstanden schließlich der Lehmofen und das Konzept für seine Verbreitung.

Im Mai soll es weitergehen, die beiden Berufsschulen Instituto Tecnológico Sayarinapaj und Instituto Tecnológico Charcas stehen auf dem Programm. Bis dahin heißt es allerdings noch fleißig um finanzielle Unterstützung werben: „Fundraising gehört nun mal dazu“, sagt Nina Stallmann, „daran arbeiten wir hier alle mit“. Das sei zwar manchmal anstrengend, aber andererseits auch eine Art Qualitätskontrolle. „Durch Spenden erhalten wir die Rückmeldung, ob wir auf dem richtigen Weg sind.“