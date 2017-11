DJ Martin Garrix wird Headliner beim World Club Dome auf Schalke

Gelsenkirchen. Es ist gerade einmal knapp drei Wochen her, da ist der niederländische DJ Martin Garrix im Rahmen des Amsterdam Music Festivals (AMF) zum neuen „Top DJ“ der Welt gekürt worden. Am Samstag, 11. November, kommt Garrix für seine erste Soloshow nach Deutschland.

In der Gelsenkirchener Veltins Arena wird er bei der Winteredition von der BigCityBeats World Club Dome vor mehreren tausend Menschen auflegen und seine Hits wie „Animals“; „There for you“, „Pizza“, „Scared to be lonely“ oder „In the name of love” präsentieren.



Die Supporting Acts für den World Club Dome in Gelsenkirchen sind BigCityBeats Resident Le Shuuk, Julian Jordon, Justin Mylo, Brooks und CMC$. Einlass zur Veranstaltung ist um 16 Uhr. Ende um 23 Uhr. Tickets gibt’s ab 19 Euro zuzüglich Gebühren im Netz: http://www.worldclubdomewinter.com/tickets.



Garrix ist gerade einmal 21 Jahre alt. Seinen Durchbruch hatte er 2013, als er mit seinem Song „Animals“ die Charts stürmte. Seit dem kann er mehrere Auftritte beim Tomorrowland, dem größten EDM-Festival der Welt, und viele Auftritte auf allen Kontinenten der Welt nachweisen. Auftritte in seinem Geburtsland, den Niederlanden, schätzt Garrix besonders.



Der 21-Jährige ist dafür bekannt, sehr fannah zu sein. Nach seinen Auftritten nimmt er sich oft Zeit für Autogramme und Selfies. Das wird in der Veltins-Arena vielleicht etwas schwierig sein, aber selbst in großen Hallen versucht Garrix immer, Fanwünsche zu erfüllen. Nicht selten tritt Garrix über die Sozialen Netzwerke wie Twitter mit seinen Fans in Kontakt. Die sogenannten „Garrixer“ – Martins treueste Fans – wissen das zu schätzen und werden nicht müde, ihrem Idol immer wieder ihre Liebe zu bekunden. Manche von ihnen gehen sogar so weit und lassen sich die Initialen des DJs tätowieren – das muss wahre Fanliebe sein. Und auch sonst legen sich die Fans mächtig ins Zeug, was Fanplakate und Geschenke für den 21-Jährigen betrifft.



Garrix hat seinen Titel zum besten DJ der Welt übrigens verteidigt, nachdem er im vergangenen Jahr zum jüngsten Nummer-Eins-DJ aller Zeiten gewählt worden war. Seine Trophäe wurde ihm von keinem geringeren als EDM-Superstar David Guetta überreicht. Der unterstützt den 21-jährigen Garrix schon seit Beginn seiner noch so jungen Karriere.



Die Veltins-Arena, die bei Bundesligaspielen Platz für mehr als 60.000 Menschen bietet, veranstaltet immer wieder große Konzerte und Events. Zuletzt hat die Band „PUR“ die Arena gerockt. Im kommenden Jahr wird Helene Fischer während ihrer Stadion-Tour auf Schalke zu Gast sein.