Die WM ohne Besserwisser genießen

Deutschland ist raus, die Tränen sollten aber trotzdem langsam getrocknet werden. Denn wie heißt es beim Theater so schön: Die Show muss weitergehen. Das gilt auch für die Weltmeisterschaft in Russland. Als Fußball- und Sportbegeisterte geht es schließlich nicht nur um „Die Mannschaft“, es geht um packende Spiele, Emotionen und den Kampf ums Weiterkommen – gerade jetzt in der K.O-Phase.