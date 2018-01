Aachen - Angemerkt: Verlasst doch mal eure soziale Blase!

Wir leben alle in einer Blase. Es ist die Algorithmus-Blase der Sozialen Medien. Wir denken immer, wir wären frei in unseren Entscheidungen, frei in der Wahl unserer Aktivitäten und frei im Ausleben unserer Weltanschauung. Aber nichts dergleichen. Alles wird von Facebook, Instagram und Co. vorsortiert, ausgewählt und präsentiert, ganz nach dem Motto: Wir wissen, was dir gefällt.

Das Schlimme daran ist: Viele Menschen wissen das nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Schließlich fühlt es sich gut an, in der eigenen Meinung bestärkt zu werden. Guck mal, die denkt genauso wie ich. Toll! Mit wem man bei Facebook zu wenig interagiert, der verschwindet aus dem Newsfeed. Aus den Likes bei Instagram wird errechnet, wem man noch so folgen könnte. Und Google zeigt dem Einen beim gleichen Suchbegriff andere Suchergebnisse als dem Anderen.

So wird das Weltbild immer enger, bis man irgendwann kaum noch über den Tellerrand schauen kann. Was dann passiert, sieht man zurzeit in der Welt. Gleichgesinnte rotten sich zusammen und entwickeln eine beängstigende Macht, weil sie sich bestätigt fühlen: Zusammen sind sie stark. Die vielgelobte neue Vielfalt wird mehr und mehr zur Einfalt.

Aber was tun? Mehr Mut zur Lücke. Geht raus und amüsiert euch, statt nur in der virtuellen Welt unterwegs zu sein. Verlasst eure soziale Blase und euer Schubladendenken. Denn nur wer andere Meinungen zulässt und diskutiert, ist wirklich frei!