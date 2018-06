Region - Am Check-in-Day erhalten Schüler Einblicke in Betriebe der Region

Region. Am Check In-Day öffnen viele Betriebe ihre Türen. Schüler erfahren mehr über Ausbildungsplätze und knüpfen so Kontakte.

Infos und Anmeldung Der Check In-Day findet am Mittwoch, 6. Juni, von 12 bis 17 Uhr für alle Schüler ab der achten Klasse statt. Infos zu den Unternehmen und zur Anmeldung gibt es online unter: www.checkin-aachen.de

„Was willst du eigentlich nach deinem Schulabschluss machen?“ Wenn man die Antwort auf die Frage schon kennt, ist das gut. Weiß man sie aber noch nicht, löst die Frage eher Unruhe aus. Wer sich vorstellen kann, ab August eine Ausbildung anzufangen, der kann am Mittwoch, 6. Juni, an der Berufsmesse der etwas anderen Art teilnehmen: Dem Check In-Day.

Die Messe ist nicht in einer großen Halle, sondern vielmehr wie ein Tag der offenen Tür. Unternehmen in Aachen und der Städteregion laden bereits zum vierten Mal für einen Arbeitstag Schüler ein, direkt in den Betrieb zu kommen und die Arbeit vor Ort mitzuerleben.

Jeder ab Klasse acht kann bei der Messe mitmachen. „Die Schüler organisieren sich selbstständig, melden sich vorher direkt bei den Unternehmen an und fahren dann von Ort zu Ort“, erklärt Svenja Hildebrandt vom Organisationsteam.

„Der Vorteil des Formats ist eben der direkte Kontakt. Wenn man jemanden persönlich kennt, ist es einfacher danach ins Gespräch zu kommen, wenn es um etwas Konkretes geht“, ergänzt sie. „Konkretes“ bedeutet in erster Linie einen Ausbildungsplatz, aber auch für Praktikastellen oder für ein Duales Studium kann der Kontakt sinnvoll sein. Mehr als 30 Unternehmen aus den verschiedensten Fachrichtungen machen mit.

Die Bau- und Immobilienfirma Nesseler ist zum ersten Mal dabei. „Es ist schön, dass dadurch gezielt Interessierte zu uns kommen. Wir hoffen natürlich, dass wir unsere zukünftige Azubis finden“, erklärt Personalreferentin Andra Schupp motiviert. Am Check In-Day werden dort die Arbeit der Industriekaufleute und der Betonbauer. Letztere dürfen sogar ein eigenes Teil im Werk fertigen und mit nach Hause nehmen.

Vielleicht hilft die Messe, eine Antwort auf die Frage, was nach der Schule passiert, zu finden.