Erste niederländische „Tihange Aus“-Säule in Betrieb genommen

Heerlen. In Heerlen ist am Freitag eine Protestsäule gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange aufgestellt worden.

Während in der Städteregion Aachen bereits an mehreren Standorten Säulen aufgestellt wurden, mit denen Bürger Tihange symbolisch abschalten können, nahmen Heerlens Bürgermeister Ralf Krewinkel, Städteregionsrat Helmut Etschenberg und Peter Sellung (Stadt Aachen) die erste niederländische Säule in Betrieb.

In der Städteregion haben schon fast 600.000 Menschen die Säule betätigt.