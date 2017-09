Defekt: Tihange-Reaktor heruntergefahren

Huy. Ein Reaktor des maroden Kernkraftwerks Tihange 2 bei Lüttich ist am Dienstag wegen einer technischen Störung unerwartet heruntergefahren worden.

Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, habe ein Problem mit einem Pumpenmotor innerhalb des Reaktordruckbehälters zu der Abschaltung geführt. Der älteste der drei Reaktoren, seit 1975 in Betrieb, soll laut Betreiberkonzern Electrabel am Mittwoch wieder ans Netz gehen.

Erst am Dienstag war über eine aktuelle Studie berichtet worden, in der Wissenschaftler der belgischen Universität Löwen die Abschaltung der Kraftwerke Tihange 2 und Doel empfehlen. Bürgerinitiativen und Politik nicht nur in der Region fordern seit Jahren die Stillegung der beiden Kraftwerke.