Aachen/Tihange/Berlin - Auch Atomreaktor Tihange 1 birgt höheres Sicherheitsrisiko

Aachen/Tihange/Berlin. Der älteste belgische Atommeiler Tihange 1 gerät zunehmend in die Kritik. Die Grünen fürchten, dass er gefährlicher sein könnte als bislang angenommen. Von 2013 bis 2015 hat es in dem Meiler, der Luftlinie nur 60 Kilometer von Aachen entfernt ist, acht sogenannte Precursor-Ereignisse gegeben, wie die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Precursor-Ereignisse sind Ereignisse in Kernkraftwerken, die die Wahrscheinlichkeit für einen Kernschaden erhöhen, wie die Gesellschaft für Reaktorsicherheit erklärt. Von den 14 Fällen in allen sieben belgischen Atommeilern in Tihange und Doel betreffen acht Tihange 1, wie aus einem FANC-Dokument hervorgeht, das die Grünen angefragt haben und das unserer Zeitung vorliegt. 2014 etwa seien zwei wichtige Pumpen ausgefallen.

Dieses Ereignis ist danach untersucht worden. Experten berechnen die Wahrscheinlichkeit für einen Kernschaden. „Es geht dabei um Risikomanagement, nicht um tatsächliche Vorfälle“, sagt der FANC-Sprecher Erik Hulsbosch auf Anfrage unserer Zeitung. Warnung vor einer Gefahr seien typisch deutsche Panikmache.

„Tihange 1 ist nicht gefährlich. Natürlich gibt es kein AKW, das ohne Risiko läuft“, sagt er. Der Betreiber der belgischen AKW müsse regelmäßig Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten. „Wenn wir kein grünes Licht geben, läuft nichts“, sagt Hulsbosch. Tihange 1 macht der Behörde aber keine Sorgen. Im gleichen Zeitraum - 2013 bis 2015 - hat es außerdem sechs Notabschaltungen in Tihange 1 gegeben. Es sei aber nicht richtig, das miteinander zu verknüpfen, sagt Hulsbosch. Die Grünen halten dagegen: Es sei schon erschreckend, dass sich beide sicherheitsrelevanten Zahlen in Tihange 1 häufen, heißt es.

Bislang sind insbesondere die Meiler Tihange 2 und Doel 3 umstritten, weil sich in deren Reaktordruckbehältern tausende Haarrisse befinden. Nun rückt Tihange 1 in den Fokus. Der Dürener Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer (Grüne) zeigt sich gegenüber unserer Zeitung besorgt: „Immer neue Skandale um die belgischen Pannenreaktoren. Nun wird bekannt, dass auch Reaktor Tihange 1 ähnlich viele Pannen wie die Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 haben. Damit ist klar: Ein Weiterbetrieb der Pannenreaktoren ist russisches Roulette.“

Krischer weiter: „Union und SPD scheren sich anscheinend wenig, Informationen zu den Pannen für die deutsche Bevölkerung einzuholen. Damit vernachlässigt sie den Schutz der Bevölkerung. Union und SPD müssen im Koalitionsvertrag fest verankern, dass sie sich in aller Härte für die Stilllegung von Atomkraftwerken in den Nachbarstaaten einsetzen wird. Alles andere wäre scheinheilig. Von der NRW-Landesregierung und Ministerpräsident Laschet erwarte ich, dass er seinen Forderungen endlich Taten folgen lässt und in den Koalitionsgesprächen als Chefverhandler der CDU endlich den Stopp der Brennelementelieferungen an Tihange aus Deutschland durchsetzt.“