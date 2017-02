Gregor Gysi ist neuer AKV-Ordensritter

Aachen. Er habe ein großes Opfer gebracht, um den „Orden wider den tierischen Ernst“ zu bekommen, verrät der neue Ritter in seiner Rede. Nichts weniger als das Ende seiner Funktion als Linken-Fraktionsvorsitzender habe der Aachener Karnevalsverein (AKV) zu verantworten. All das regele ein Vertrag zwischen AKV und ihm, verriet der 69-jährige am Samstagabend auf der Bühne im Eurogress.

„Ich freue mich, dass ich den wichtigsten Orden der Bundesrepublik bekommen habe“, sagte er, schelmisch, wie er nun einmal ist. Dass Gysi den Orden für Menschen, die ihr Amt mit Humor ausfüllen, verdient hat, steht außer Frage. Selbst das konservative Aachener Publikum wurde von Gysis Eloquenz und Witz mitgerissen.

Dass einer wie er, der die Linke in Deutschland prägte, in Aachen ausgezeichnet werde, mache ihn schon stolz. Es zeige die Akzeptanz, die er sich erarbeitet habe. Gönnerhaft hatte er einen Tipp für einen CDU-Politiker parat. Aachens Oberbürgermeister solle sich doch mehr um Würselen kümmern, das habe die Stadt bislang etwas vernachlässigt.

Und dann hielt Gysi ein flammendes Plädoyer für den Erhalt der Europäischen Union – trotz all ihrer Fehler. „Die Welt hat eine Meise“, befand Gysi. Doch den Rechtsruck müsse man stoppen, Europa dürfe nicht kaputtgehen. „Das dürfen wir der Jugend nicht antun“, appellierte er und erntete viel Applaus.

Aachen und Berlin, Konservative und ein Linker kamen an diesem Abend zusammen. Dass der AKV einen Linken zum Ordensritter kürte, das war ein Novum. „Aber das muss Aachen auch alle 100 Jahre verkraften“, befand Gysi. Außerdem gab es erstmals zwei Laudatoren: Markus Söder und Gertrud Höhler.

Dass der umstrittene Vorjahresritter, CSU-Mann Markus Söder, nicht persönlich vorbeikommen konnte, war verschmerzbar. Seine Rede für Gysi per Videobotschaften war eher lahm. Ja, Gysi ist klein, und seine Heimat Berlin arm, während Bayern so reich ist. Nicht sehr originell. Gysi konterte dann auch direkt, dass Söder zwar über die 30 Zentimeter, die Gysi kleiner sei, gesprochen habe, aber leider nicht über Größe.

Ohnehin machte Gysi, der über viel Selbstironie verfügt, die besten Witze über seine Größe selbst. Ein Klassiker sei dieser hier: Kommen Norbert Blüm und Gysi in eine Bar und sagen: „Ober, zwei Kurze.“ Der Wirt antwortet: „Ja, das sehe ich. Und was wollt Ihr?“ Schenkelklopfer kann er also auch.

Besonnen und intelligent war die Laudatio von Gertrud Höhler, Publizistin, Politikberaterin und selbst Ordensritterin aus dem Jahr 1988. Leider war sie akustisch kaum zu verstehen, was zu Aufruhr im Publikum führte. AKV-Präsident Werner Pfeil erklärte später, dass alle Toneinstellungen im Saal auf die Fernsehübertragung im WDR ausgelegt seien. Das sei ärgerlich und dürfe sich nicht wiederholen.

Höhler lobte, dass Gysi Freund und Feind auch im Parlament mit seinen Reden ins Boot geholt habe. „Weise werden gern als Narren bezeichnet“, sagte Höhler und lobte Gysi dafür, dass er das Lachen im Bundestag nie vergessen habe, für seine Beharrlichkeit, die er im Übrigen mit Söder gemeinsam habe.

Gysis Rede war gelungen, mal heiter, mal ernst und vor allem packte sie das Publikum, was an diesem Abend nicht jedem gelang. Gysi selbst sagte später, er habe mit manch einem Auftretenden Mitleid gehabt.

Die Stadt bei Würselen

Mit Comedian Ingo Appelt musste man aber kein Mitleid haben. Er setzte glücklicherweise nicht auf seine bekannten Gags, sondern machte sich über die aktuelle Martin-Schulz-Euphorie lustig. Der Erfolg des SPD-Kanzlerkandidaten würde schon dazu führen, dass Aachen bald nur noch die Stadt bei Würselen genannt werde.

Und überhaupt sei Würselen quasi das Bethlehem der Sozialdemokratie. „Mir schwirrt der Kopf, mir rast der Puls. Was kommt als nächstes? Martin Schulz!“ Sprüche wie diese kamen beim Publikum gut an. Und Gags auf Kosten der FDP, der AfD und Vegetarier ziehen ohnehin immer.

Und damit hatte Appelt, der den Abend eröffnete, auch schon den Weg gewiesen: Kaum ein Redner kam an diesem Abend ohne Verweis auf Schulz, Würselen, die AfD, US-Präsident Donald Trump oder den Brexit aus. Mit politischen Gags weniger Erfolg hatte der EU-Parlamentsabgeordnete Elmar Brok (CDU), der offensichtlich nicht der geborene Bühnenmensch ist. Die Spitzen gegen Dschungelcamp, Linke und Rechtspopulisten wollten nicht recht zünden, zwischenzeitlich war der Lärmpegel im Saal so hoch, dass Brok kaum noch zu hören war.

Und dann warb er für Europa und für das Abschalten des umstrittenen belgischen Atomkraftwerks Tihange. Lustig ist das nicht, aber zumindest bekam Brok dafür ein wenig Applaus. Vielleicht hätte er lieber mit seiner Kollegin, der EU-Parlamentsabgeordneten Sabine Verheyen (CDU), gesungen. Wer es noch nicht wusste: Singen kann die Aachenerin, was sie mit dem Trude-Herr-Klassiker „Ich will keine Schokolade“ und dem Öcher Klassiker „Lennet Kann“ unter Beweis stellte.

Lindner singt

Stimmlich nicht ganz so stark, aber vom Publikum trotzdem gefeiert wurde FDP-Chef Christian Lindner. Selbstbewusst sang er „Ja, wir leben noch“, auch wenn das in den vergangenen Jahren mit den schlechten Wahlergebnissen für die Liberalen schnell in Vergessenheit geraten sein könnte.

Die geforderte Zugabe wolle Lindner im Herbst nach der Bundestagswahl geben. Vielleicht singt er ja nach dem Erfolgserlebnis demnächst auch in Wahlwerbespots. Seine Frau habe ihn zu dem Gesangs-Auftritt motiviert, verriet ein etwas angeschwipster Lindner nach der Verleihung.

So sehr Lindner gefeiert wurde, so wenig kam WDR-Moderatorin Bettina Böttinger an. Ganz schwach war ihr Auftritt als Queen Elizabeth, die wenig originelle Witze über Gregor Gysis Größe und den Namen der Stadt Würselen machte. „Würselen? Würstchen?“ Erleichterter Mitleidsapplaus, als der Auftritt dann endlich vorbei war.

Auch Abdelkarim, der mit dem Ausländer-Deutsch-Klischee spielte, bekam zunächst nur wenig Aufmerksamkeit vom Publikum geschenkt. Dass er als Sicherheitskonzept für die kommende Silvesternacht in Köln mehr schwule Männer vorschlug, entlockte den 1400 Zuschauern im Eurogress dann aber doch ein Lachen.

Comedian Markus Maria Profitlich gab mal wieder den Kaiser Karl und scherzte, dass das Wort des Jahres in Belgien wohl Kühlwasservorwärmung sei. Tusch. Nicht lustig, aber wichtig war Karls Appell, doch wählen zu gehen. Das sei die einzige Alternative für Deutschland. Denn: „Wer stets der Herde folgt, läuft nur Ärschen hinterher“.

Komiker Bernd Stelter war professionell und lustig wie meist. Er wunderte sich, warum alle Rechtspopulisten wie Boris Johnson und Trump hässliche Frisuren hätten und warb für Europa, schließlich stehe sein Esszimmer beim Italiener, das Regal sei schwedisch, den Urlaub verbringe er in Holland. Und wieder Würselen: Stelters Beschwerde darüber, dass sich auf Würselen nichts reimt, wurde mit viel Applaus und einem Tusch belohnt.

Schenkelklopfer gab es von Hastenrath's Will, der sich eingehend mit der Pille danach befasste. Am stärksten aber war er, als er sich über die CDU-treue im Aachener Umland mokierte und bekundete, dass man dort gar nichts von der Existenz der Partei des Ordensritters wisse.

„Tagesschau“-Moderator Jens Riewa und Elferrat David Lulley führten sympathisch und unaufdringlich durchs Programm, das doch seine Längen hatte. Aufgelockert wurde die mehr als drei Stunden lange Ordensverleihung durch Musikbeiträge: Für Stimmung sorgten Wenke Myrhe mit ihrem „knallroten Gummiboot“, Et Zweijestirn, das Kanzlerin Angela Merkel als „Bitch“ und CSU-Chef Horst Seehofer als Machowitzfigur besang, und die 4 Amigos, die es sogar schafften, dass sich die ein oder andere Dame trotz Abendkleids auf den Stuhl stellte.

Das habe ihm schon etwas Respekt eingeflößt, verriet Gysi nach der Veranstaltung. Er habe Zweifel gehabt, ob er denn nach dem Auftritt der 4 Amigos überhaupt noch mithalten könne. Eine Minute sei er sehr aufgeregt gewesen, aber dann habe er gemerkt, dass seine Rede ankam, sagte er nach der Sitzung. Verkleidet war Gysi übrigens nicht. Als Berliner habe er mit Karneval eigentlich nichts am Hut. Deshalb sei er froh gewesen, dass es keinen Verkleidungszwang gibt. Das Kostüm seiner Wahl wäre sonst der Hauptmann von Köpenick gewesen. Mit dem habe er doch eine gewissen Ähnlichkeit.

Den Termin für den „Orden wider den tierischen Ernst“ im kommenden Jahr habe er sich schon im Kalender eingetragen. Auf wen er dann eine Laudatio halten muss, sei ihm eigentlich egal. „Aber ich kenne die ganzen Politiker. Ich frage mich, wie der AKV da jemanden Lustigen finden will“, sagte er frech in die Runde von Journalisten, die eine Frage nach der anderen stellten.

Ja, er sei mit Tochter Anna hier, ja, er sei erstaunt von der rheinischen Begeisterungsfähigkeit, ja, der Lindner-Auftritt habe auch ihm gefallen. „Aber singen kann ich nicht. Da laufen alle weg. Tanzen auch nicht, wenn ich das Bein hochschmeiße, reiße ich auseinander“, sagte er.

Was ihn an der Ordensverleihung am meisten gestört hat? Dass der Ordensritter immer erst am Schluss ausgezeichnet wird. So habe er den ganzen Abend nüchtern bleiben müssen. Schließlich habe er sich bei seiner Rede nicht blamieren wollen. „Und jetzt ist auch mal gut mit den Fragen, jetzt trinken wir was.“