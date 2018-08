Aachen. Das neue Kinderuni-Semester beginnt kurz nach den Sommerferien am 14. September. Die für die Veranstaltung unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen notwendigen Ausweise können noch wenige Tage bei uns schriftlich angefordert werden.

Gewinnspiel Nach dem Ende des Semesters verlosen wir unter Kindern, die zwei oder mehr Stempel im Ausweis haben, zwei Familieneintritte für den Kletterwald in Aachen und das Bubenheimer Spieleland. Ausweise müssen bis 12. Januar 2019 geschickt werden an: Zeitungsverlag Aachen GmbH, Stichwort: Kinderuni-Verlosung, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen. Mehr zum Thema

Weitere Kinderuni-Termine sind am 12. Oktober und 14. Dezember. Die groben Themen für die ersten beiden Vorlesungen stehen fest: Es geht um Wirtschaft und Weltraum. Alle Kinder, die im neuen Kinderuni-Halbjahr in den Hörsaal kommen wollen, können sich ab sofort für diese Vorlesungen für Acht- bis Zwölfjährige bewerben.

Die Vorlesungen beginnen immer um 17 Uhr, dauern 45 Minuten und finden im RWTH-Hörsaalzentrum (Claßenstraße) statt.

Der Studienausweis wird bei jeder besuchten Vorlesung abgestempelt. Um einen Ausweis für das neue Halbjahr zu bekommen, schicken Sie bitte einen an Sie selbst adressierten und frankierten Umschlag an das Medienhaus Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500110, 52085 Aachen, Stichwort Kinderuni.

Einsendeschluss ist Sonntag, 2. Spetember, (es gilt der Poststempel). Die Ausweise werden unverzüglich verschickt. Es ist möglich, bis zu zwei Ausweise in einem Brief anzufordern. Das muss gesondert bei der Bewerbung vermerkt werden.

Mit der Bewerbung um einen der Kinderuni-Ausweise erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, dass Aufnahmen ihrer Kinder für die Berichterstattung über die Kinderuni in unserer Zeitung und in unserem Online-Angebot sowie in den Publikationen der RWTH veröffentlicht werden können. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr an 0241/5101-722.