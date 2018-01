Aachen - Penn und Prinzengarde: Zwei Zelte konkurrieren um die Narren

Aachen. Wer zeltet wo an Weiberfastnacht? In Aachen konkurrieren am Fettdonnerstag, 8. Februar, erstmals zwei große Zelte um die Gunst des jecken Karnevalsvolks. Die Oecher Penn von 1857, Aachens ältester und mit über 700 Mitgliedern größter Karnevalsverein öffnet bereits seit Jahren das Penn-Zelt auf dem Katschhof. Diesmal geht’s um 12 Uhr los, abends ab 18 Uhr lockt Livemusik mit der Band „Night in Paris“.

Etwas später, um 13.11 Uhr, beginnt am selben Tag vor den Toren der Stadt, ebenfalls in einem großen Zelt, die Premiere der Karnevalsparty „Oche A‘love“ vor der 100‘5-Arena (Eissporthalle), Krefelder Straße. „1500 Jecke bringen ,Das Zelt‘ an Weiberfastnacht zum Beben. Mit dabei sind Peter Wackel und natürlich Prinz Mike I. und die Prinzengarde der Stadt Aachen“, teilt der Veranstalter mit.

Pate steht hier die renommierte Prinzengarde von 1910 mit 375 Mitgliedern und Kommandant Dirk Trampen. „Wir verbinden seit Jahren unseren traditionellen Karneval und zeitgemäße Partystimmung. Das wird am Samstag im Eurogress bei unserer ausverkauften Oecher Fastelovvendsschau mit den Stargästen der Hermes House Band als Ersatz für Jürgen Drews gelingen; und das wird sicher auch beim Debüt unserer Partys im Zelt an der 100‘5-Arena klappen“, sagt Trampen, der auch im Zelt neben Thorsten Rehberg moderieren wird.

Bis zu 1500 Besucher passen rein. Fettdonnerstag komme Stargast Wackel garantiert, wie die Prinzengarde betont. Zudem haben zugesagt: Prinz Mike I. inklusive Hofstaat, die Night Wiever, Tästbild, Nancy Frank und das Dreigestirn aus dem Stadtteil Haaren mit Prinz Johannes I., Jungfrau Georgina, Bauer Gerd und seinem Hofstaat. „Ich sehe da wirklich keine Konkurrenz zur gleichzeitigen Veranstaltung der Oecher Penn. Es gibt da keine Unstimmigkeiten. Wir haben das freundschaftlich besprochen. Unser Publikum ist eher Ü 30, während die Penn ja vor allem jüngere Jecken anlockt“, sagt der Kommandant der Prinzengarde.

Genau dieses Publikum erwartet Trampen auch zur zweiten Veranstaltung im Zelt an der Krefelder Straße. Unter dem Motto „Stute trifft Hengst“ läutet der Veranstalter am Dienstag, 6. Februar, neben dem Reitturniergelände in der Soers den „karnevalistischen Geschlechterkampf“ ein. „Wir klären die jecke Frage: Wer feiert besser: Männer oder Frauen? Wer ist das jeckere Geschlecht?“, heißt es in der Ankündigung. Immerhin 38 Euro, und damit ein Vielfaches des Preises für das Penn-Zelt auf dem Katschhof (ab acht Euro), kostet der Eintritt. Dafür steht dann – unter anderem – „Ballermann-Prominenz“ auf der Bühne: etwa Mickie Krause, aber eben auch die Räuber, die 4 Amigos, die Öcher Originale, Christian Pape, Lieselotte Lotterlappen, die Rezag Husaren, die Community Dancer Aachen und die Prinzengarde der Stadt Aachen.

Die Oecher Penn mit Kommandant Jürgen Brammertz, der nach dieser Session aus dem Amt scheiden will, setzt indes auf ihre bewährte Veranstaltungsreihe. Auch hier ist von Zwist und Konkurrenz angesichts des neuen Prinzengarden-Zelts offiziell nicht die Rede. Viele Veranstaltungen – insgesamt über ein Dutzend – sind Jahr für Jahr ausverkauft. Das gilt für die Penn-Sitzung und den Penn-Ball im Eurogress.

Außerdem gibt es den „Hexenkessel“ in der Kappertz-Hölle (14. Januar), das Penn-Kinderfest im Marschiertor (28. Januar), Seniorensitzungen im Eurogress (30. und 31. Januar), den Hausball im „Goldenen Schwan“ (4. Februar) etc. Vom 8. (Fettdonnerstag) bis 12. Februar (Rosenmontag) ist das Penn-Zelt zwischen Dom und Rathaus täglich (etwa zu Rekutenvereidigung, Penn-Party und Garde-Ball) für die jecken Partyfreunde geöffnet.

Abgerechnet wird dann am Aschermittwoch.