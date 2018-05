Aachen - Was wird an Fronleichnam gefeiert? Welche Bedeutung hat der Feiertag?

Aachen. Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Am „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christis im Sakrament der Eucharistie.

Das Fronleichnamsfest geht auf eine Vision der Nonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209 zurück, die den Mond als Symbol für das Kirchenjahr mit einem dunklen Fleck sah. 1264 wurde Fronleichnam von Papst Urban IV. zum offiziellen Kirchenfest erklärt.

Der Begriff „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ bedeutet „Herr“ und „lichnam“ meint den lebendigen Leib.

Im Mittelpunkt des katholischen Hochfestes Fronleichnam steht die Eucharistie, die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. In vielen Pfarrgemeinden wird seit dem 13. Jahrhundert bis heute bei Fronleichnamsprozessionen die geweihte Hostie als Leib Christi durch die Straßen getragen.

Im Jahr 2018 wird Fronleichnam am 31. Mai gefeiert. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Reinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Gemeinden in Sachsen und Thüringen ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag.