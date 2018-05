Aachen - Kirche ist anders. Warum spricht sie dann noch so?

Aachen. Es war bestimmt gut und ehrlich gemeint: „Wagen Sie es doch einmal, mit diesem Gott zu leben! Lassen Sie sich auf ihn ein, versuchen Sie es doch einmal mit ihm!“ Mit diesem Aufruf wandte sich der Berliner Erzbischof Heiner Koch vor zwei Jahren an die Teilnehmer des Leipziger Katholikentages. Wie sollte die Reaktion darauf sein? Verständnislosigkeit.

Einen Appell, der über die Köpfe der Menschen hinweggeht, kann sich der Absender aber eigentlich sparen. Und das gilt für viele Predigten und Verlautbarungen von kirchlichen Stellen und aus kirchlichen Mündern.

„Was sollen die Adressaten damit anfangen?“, fragt der Journalist Joachim Frank, Mitglied der Chefredaktion der Dumont-Mediengruppe (Berliner Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger u.a.), Vorsitzender der Gesellschaft Katholischer Publizisten und ein versierter Kenner von Religion und Kirche. Er zitiert die Aussage des Erzbischofs und fragt, was es bedeute, mit Gott zu leben, wie das gehe, sich auf ihn einzulassen, wie man es mit Gott versucht... Und er findet diese Fragen weder polemisch noch trivial.

Frank ist Mitautor des Sammelbandes „Sprachen der Kirche – Über Vielfalt und Verständlichkeit kirchlichen Sprechens“, der vor kurzem in der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen vorgestellt wurde. Frank nimmt die Gelegenheit wahr, in die „Abgründe kirchlicher Kommunikation“ zu schauen: das „Wort zum Sonntag“, die Morgenandachten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Predigten, kirchliche Stellungnahmen. Es gebe auch Ausnahmen: Kirchenvertreter, die lebensnah sprechen und treffend formulieren. Aber diese Ausnahmen bestätigen die Regel; und die Regel bleibt problematisch.

Sprachliche Kompetenz ist dem Anspruch nicht gewachsen

Viele Priester seien überzeugt, „dass mit der Priesterweihe die Kompetenz zur Kommunikation verliehen wird“, sagt Frank. Er hält nichts von Rhetorik-Schulen, aber viel von der Schule des Lebens. Der inhaltliche Anspruch der Kirche sei hoch; schließlich gehe es ihr um die großen Fragen von Leben und Tod. Die sprachliche Kompetenz sei diesem hohen Anspruch aber nicht gewachsen.

Rückblick: Direkt nach seiner Ernennung zum Bischof von Aachen hat Helmut Dieser das Problem sehr deutlich angesprochen: „Bevor wir verkündigen, müssen wir erst mal hinhören, wie heute geredet wird. Wir müssen den Dialog mit der heutigen Kultur führen, ohne Besserwisser zu sein“, sagte er im November 2016 in einem Interview mit unserer Zeitung. „Wir brauchen eine Offensive, wir müssen kritisch beurteilen, wie bei uns gepredigt wird: Was geht, und was geht längst nicht mehr? Mancher gestandene Pfarrer ist nicht überzeugt, dass er seine Sprache ändern müsse. Aber das müssen wir uns zutrauen und zumuten. Davon träume ich.“

„Fremd, antiquiert, langweilig“

Die Sprache der Kirche sei „fremd, antiquiert, langweilig“, hatte Dieser schon zuvor gesagt. Im Vorwort zu dem Buch bringt er es noch einmal auf den Punkt: „Die Weise, wie im Gottesdienst, in der Katechese und in der Verkündigung gesprochen wird, wirkt oft fremd, verschlossen, ohne dass sie das Herz der Menschen erreicht und zu Reaktionen zu bewegen vermag.“

In der Kirche wird das Sprach- und Verständigungsproblem also offensichtlich ernst genommen. „Wir dürfen nicht nur kirchisch sprechen. Die Kenntnisse nehmen ab; Begriffe müssen erklärt werden“, sagt Aachens Generalvikar Andreas Frick bei der Buchvorstellung. „Die Kirche wird nicht mehr verstanden; das ist das zentrale Problem. Man spricht oft ins Leere“, ergänzt Norbert Wichard vom Generalvikariat, einer der Herausgeber des Buches.

Der andere, Guido Meyer, Religionspädagoge an der RWTH, erzählt davon, dass er in einem Seminar 30 Studenten nach dem Begriff Keuschheit gefragt habe und kein einziger damit etwas anfangen konnte. „Die Kirche tut sich schwer, mit ihrer Sprache Anschluss zu finden – insbesondere bei jungen Menschen.“ Gleichwohl plädiert Meyer für „Offenheit gegenüber dem Nicht-Sagbaren“. Das heißt: „Nicht alles kann gesagt werden.“

Die Sprachbewussten im Bistum wollen das nicht als Ausrede missverstehen. Ihnen sind die Fragen, auf die es ankommt, klar: Ob Kirchenleute selbst verstehen, was sie sagen, und ob sie es erklären können? Ob sie überhaupt an einem Dialog von gleich zu gleich interessiert sind oder nur verkünden und salbungsvoll daherreden wollen? Das Buch soll eine Diskussionsgrundlage dafür sein.

Guido Meyer und Norbert Wichard (Hrsg.): „Sprachen der Kirche – Über Vielfalt und Verständlichkeit kirchlichen Sprechens“. Verlag DKV, 208 Seiten, 14.99 Euro.