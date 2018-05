Was wird an Pfingsten gefeiert? Welche Bedeutung hat der Feiertag?

Aachen. Pfingsten ist neben Weihnachten und Ostern das dritte wichtige Fest im Christentum. Es wird am 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach Ostersonntag, gefeiert. Daher auch der Name, der auf das griechische Wort „Pentekoste“ (der Fünfzigste) zurückgeht. Pfingsten ist damit der feierliche Abschluss der Osterzeit.

In der Apostelgeschichte heißt es, dass an diesem Tag der Heilige Geist auf die Anhänger Jesu niederging und sie plötzlich in mehreren Sprachen reden konnten. Dieses „Pfingstwunder“ Wunder wird als Beginn der Mission verstanden, das Evangelium weltweit zu verbreiten. Pfingsten gilt darum auch als das Geburtsfest der Kirche. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt.

Bis zum vierten Jahrhundert wurde an Pfingsten auch Christi Himmelfahrt gefeiert. Daraus entwickelten sich zwei eigenständige Festtage. Mit Pfingsten endet im Kirchenkalender die Osterzeit. Als weltlicher Pfingstbrauch war es in ländlichen Gebieten früher weit verbreitet, einen mit bunten Bändern und Kränzen geschmückten Ochsen durchs Dorf oder über die Felder zu führen - den Pfingstochsen.

Der Pfingstmontag ist in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Ungarn, Dänemarkt und in Teilen der Schweiz ein gesetzlicher Feiertag.