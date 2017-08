Weichenstellung für das Leben: Eheleute Maassen geben Unterricht

Würselen/Aachen.

Ohne die Sprache geht es nicht, weder in der Schule noch später im Beruf. Gerade die Kinder von kürzlich hinzugezogenen oder geflüchteten Menschen, die keinen deutschen Kindergarten besucht haben, bekommen das beim Einstieg in die Grundschule zu spüren. Das ist auch vielen Schulleitern aufgefallen, die sich an Nathalie Thomé vom Jugendamt Würselen gewandt haben.