Vernünftig ernährt lässt sich besser lernen

Städteregion. An einer Förderschule in der Städteregion Aachen liegt der Schwerpunkt auf sozialer und emotionaler Entwicklung. Die Schülerschaft stammt zum großen Teil aus sozialen Brennpunktfamilien, bei denen überdurchschnittlich oft Voraussetzungen für schulisches Lernen fehlen. Die Perspektiven für einen positiven Lebens- und Bildungsweg sind schlecht.

Umso wichtiger ist die Arbeit des Fördervereines, der Kosten für Schulfahrten, Ausflüge zu außerschulischen Lernorten, Bücher und Arbeitsmaterialien übernimmt.

Zu den Förderprojekten gehört aber auch die gesunde Ernährung inklusive eigenverantwortlichem Einkaufen. Das passt grundsätzlich sehr gut zur Übermittagbetreuung inklusive Mittagessen. Die Kommune hat der Schule Räume und Kücheneinrichtung zur Verfügung gestellt. Die Schule würde die Lebensmittelkosten gerne tragen, aber die Finanzen reichen nicht, um einen laufenden Betrieb über das ganze Jahr zu gewährleisten. Auch hier würde der Förderverein gerne einspringen.

Das Spendenkonto

Spendenkonto: Sparkasse Aachen

IBAN: DE17 3905 0000 0000 7766 66



Stichwort: Mittag

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Name in unserer Spenderliste in der Aachener Zeitung veröffentlicht wird, sollten Sie dies durch einen Vermerk auf Ihrer Überweisung kennzeichnen.