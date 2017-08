So erhalten Kinder auf ehrenamtlichem Weg Nachhilfeunterricht Letzte Aktualisierung: 23. August 2017, 16:00 Uhr

Aachen. „hêvî“ steht für einen Bildungs- und Integrationsverein in Aachen. Sein Ziel ist unter anderem, jungen benachteiligten Jugendlichen zu helfen. Auf diesem Weg kann „hêvî“ auf bemerkenswerte Erfolge verweisen. Inzwischen bekommen 57 Jugendliche bei dem Verein mit Sitz an der Aachener Stolberger Straße Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.