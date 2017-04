Diese Menschen haben gespendet

Aachen. Alle Bemühungen, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen, wären vergeblich ohne die Unterstützung unserer Leser. Gleiches gilt für die Förderung von Jugendprojekten. Nur Ihre Spenden versetzen das Hilfswerk in die Lage, die Betroffenen zu unterstützen.

Hier weitere Namen von Spendern:

Wir sagen Danke! 4 ▶ 4Jet Technologies GmbH; A ▶ Aachener Verkehrsverbund GmbH; Adrian-Berg, Hermine; Ahn, Achim u. Zehrer, Margaretha; Althoff, Inge; Amrehn, Beate; Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Kohlscheid; Arend, Yvonne; Arnouts, Karl-Heinz u. Kellner-Arnouts, Bernhilt; B ▶ Backes, Dr. Heinz-Peter u. Sibille Maria; Baehr, Regina u. Thomas Elmar; Baucke, Etienne; Baumann, Prof. Dr. Marcus u. Ursula; Bayartz, Wilhelm; Beaumart, Manfred u. Erika; Becker, Elfie; Beneking, Sabine; Bergerhausen, Edelgard; Bernard, Kurt; Beys, Dr. Martina Helene; Blaeser, Hans u. Maria; Bloitzheim, Cornelia; Boden, Hanns-Josef u. Ute; Bohnen, Herbert und Anita; Bolten, Martina; Booms, Johannes; Boshammer, Karl Ludwig; Brauckmann-Becker, Helga; Braun, Gerd u. Hubertina; Braun, Thomas u. Martina; Bräutigam, Dr. Franz-Jochen u. Christina; Breuer,Gottfried u. Theresia; Breuer-Vent, Ruth; Brüsseler, Johannes u. Marianne; Burghof, Annemarie; Busch, Dr. Norbert; C ▶ Capellmann, Arno u. Heidi; Christiane Kontny; Chromik, Hans u. Anita; Classen, Albert u. Elsbeth; Clemens, Heinz; Collinet, Hans-Dieter; Comuth, Hans; Comuth-Werner, Melanie u. Werner, Gerd; Cordewiner, Prof. Dr. Hans; Creuels, Hans u. Gisela; Cueppers, Dieter u. Gity; D ▶ Daniel, Paul; Delahaye, Theodor; Deutz, Dr. Heike u. Bouchouchi, Dr. Nassim; Deutz, Joseph u. Frieda; Dickmann, Jochen u. Ingrid; Diemont, Marliese; Dietrich, Leni; Doeltgen, Hildegard; Dohlen, Paul u. Ingrid; Dohmen, Hans-Josef; Dreschers, Brigitte; Drosard-Scheftner, Inge u. Scheftner, Frank; Duisberg, Dr. Wilfried u. Gudrun; Dünnbier, Werner u. Maria; Dyckerhof, Dr. Goetz Alexander;- ▶ Eckardt, Beate; Engels, Wilhelm; Engler, Dr. Siegfried; Erkens, Barbara u. Gunter; Eschweiler, Klara Friedel; Esser, Heinz; Evers, Dr. Josef u. Elisabeth; F ▶ Fahr, Erwin u. Gertrude; Fahr, Erwin u. Gertrude; Falk, Anneliese; Falk, Anneliese; Familien Plum, Marlies u. Havenith, Irmgard; Fasbender, Heinrich Hubert; Fassbinder, Wolfgang; Faymonville-Klein, Gisela; Feldmann, Therese; Felser, Therese; Fendel & Keuchen GmbH; Flock, Sibylle; Florack, Gerda; Förster, Johann u. Hildegard; Franken, Heinrich Josef u. Annemarie; Frankenne, Hedi u. Walter; Freie Gemeinde Apostolischer Christen e.V.; Frey, Claudia; Friedrich, Dr. Jörg; Friedrichs, Helga; Frohn, Ruth; G ▶ Gabco Kompostierung GmbH; Gärtner, Gertrud; Gatidis, Marula; Gehrmann, Heinz u. Hannelore; Geilen, Hermann; Gerdsmeier, Eberhard; Gers, Margot; Gersenich, Karl u. Marlene; Geupel, Hans-Joachim u. Irmgard; Gillissen, Heinz u. Anneliese; Goertz, Brita; Goettgens, Manfred; Grau, Harald u. Sonja; Groener, Maria Luise; Groth, K. u. Peters-Groth, D.; H ▶ H. Krantz Verwaltungsgesellschaft mbH; Hahn, Margaretha; Hahnengress, Dagmar; Hammer, Hans u. Karin; Hansen, Hans-Josef; Harmonie-Verein St. Petrus, Baesweiler; Heindel, Gunnar; Heinrich Löwenkamp Maschinenbau GmbH; Heinrichs, Irmgard; Heinrichs, Olaf; Hermanns, Rolf u. Hannelore; Hess, Uta; Hillebrand, Wilhelm u. Inge; Hilsenbeck, Hans-Josef; Hirth, Tief- und Straßenbau GmbH; HKL Aachen; Hoevel, Ria; Höppener, Friedrich; Horr, Ursula; Houben, Franz; Houben, Hans; Hug, Hubert; Hündgen, Ingrid; J ▶ Jablonka, Ilse; Jagersberg, Wolfgang; Jakobs, Katharina; Jakse, Prof.Dr. Gerhard u. Anita; Jansen, Anna Katharina; Jansen, Gerda; Jansen, Johanna Sibilla; Jansen, Marie-Luise; Jansen, Michael u. Elisabeth; Jennes-Souren, Maria Adelheid; Johnen, Wolfgang u. Marita; Jorewitz, Alois u. Monika; Jorias, Ruth; Junghans, Dieter; Just, Dr. Elke; K ▶ Kampmann, H.; Keim, Dr. Willi; Keldenich, Margarete; Kell, Karin; Kemmereit, Erich; Kerssebaum, Gerd u. Marlene; Keutgen, Dieter; Kirberich, Hans-Peter u. Helga Maria; Klamke, Gabriele; Kleiber, Edeltrud; Kleiber, Kirsten; Klein, Rolf; Kleinjohann, Oliver; Klingelnberg, Marion; Kloecker, Margrit; Knauff, Maria Helena, Anna; Knops, Eva-Maria u. Edgar; Koch, Michael; Kochs, Ursula; Krahe-Boyon, Ute; Krawanja, Dieter; Kreitz, Resi; Kremer, Irmgard; Kreus, Hans-Joachim u. Gisela; Kreutz, Therese; Krickel, Elisabeth; Krohn-Grimberghe, Udo; Krug, Stefan; Kuepper, Anneliese; Kuepper, Katharina; Kufferath-Kassner, Dr. Stephan; Kurth, Gabriele; Kutsch, A. u. I.; L ▶ Lauter, Maria; Leuchter, Franz-Josef u. Gabriele; Liermann, Karl Heinz u. Ursula; Linden, Dr. Jürgen u. Maria; Loll, Karl-Heinz u. Karola; Lorenz, Julia; Lott, Lieselotte; Ludwig, Maria Christine; M ▶ Maintz, Sofia; Marx, Peggy; Mathes GmbH & Co KG; Meerbeck, Hildegard; Meisenberg, Dieter; Mennicken, Heinrich u. Irmgard; Mertens, Margaretha; Metzner, Martin u. Renate; Mevissen, Gottfried u. Ebendt-Mevissen, Marion; Michatsch, Klaus u. Renate; Michels, Clemens u. Ursula; Minkenberg, Stefan u. Doris; Mohren, Franz-Josef; Monnartz, Elfriede; Montag, Maria; Muesken, Helmut Josef u. Hubertine; Müller, Rudolf Matthias u. Waltraud; Müller-Funogea, Dr. Ion-Andrei; N ▶ Netz, Helma; Neumann, Berthold; Nienas, Claudia u. Jörg;Nikolay, Stephanie Ludwina; Noethlichs, Dr. Wolfgang Michael; Nutten, Hans-Jürgen; O ▶ Oebel, Wilfried; Oedingen, Manfred; Olbertz, Hermann; Oligschläger, Ulrich u. Irmgard; Ostlender, Leonhard u. Maria Theres; P ▶ Paffen, Margret; Peter Düsseldorf Bedachungen GmbH; Petschnigg, Monika; Pickartz, Dr. Josef; Plum, Berthold; Pohlen, Heinz; Poick, Katharina; Polizei Aachen; Puchala, Brigitte; Radmacher, Johann u. Katharina; R ▶ Rahe, Leo u. Ingrid; Rehe, Lothar u. Magdalena; Reimig, Horst u. Josefine; Reinartz, Peter u. Friederike; Reitz, Martha; Reuter-Leuoth, Angelika; Riediger, Hans-Joachim u. Ellen; Rinkens, Wilfried u. Roswitha; Ritter, Margret; Ritz, Margret u. Matthias; Rochner, Dieter u. Agnes; Roeder, Irmgard; Roger, Thomas; Rombach, Waldtraud; Rongen, Gerd u. Gertrud; Roßbroich, Maria; Rothkranz, Georg u. Marie Therese; Rott, Klaus-Peter u. Vera; S ▶ Salbach, Manfred; Salomon, Diethelm; Sauder, Erna; Sauer, Elfriede; Schaefer, Heike; Schaffrath, Matthias; Schalloer, Dr. Wilhelm u. Irmhilt; Schar, Auguste-Maria; Schippers, Hans Josef; Schirp, Elfriede; Schmitz, Edelgard; Schmitz, Marcel; Schmitz, Matthias; Schmitz, Rita; Schneider, Yvonne; Schonen, Johann-Werner; Schönfelder, Gaby u. Sven; Schoop, Dagmar; Schroder, Reiner; Schug, Dr. Angelika; Schüler, Petra; Schwering, Dr. Winfried; Sellung, Marita; Sentis, Theo u. Agnes; Siebel, Anna; Siemons, Wilhelm u. Rosemarie; Sigmundt, Sabine; Simons, Monika; Soetzen, Gerd Franz; Sokolov, Ruth; Sparkasse Aachen; St. Bonifatius Senioren; Stadt Alsdorf; Stahl, Helga; Stahl, Robert u. Heidi; Stammtisch-Frauen aus Birkesdorf; Steffens, Jakob u. Helene; Stein, Christoph; Stephan, Lutwina; Stinn, Walburga; Stoffels, Gisela; Stoffels, Irene; Straeten, Anton Leo; Strauss, Rolf; T ▶ Taeter, Shirley; Tanzwerkstatt Carla Brettschneider; Tennisclub Blens 77 e.V.; Thelen, Leo u. Lyane; Thyssen, Werner; Tuepper, Erna; U ▶ Undorf, Ursula u. Bernd; V ▶ Verein der Förder und Freunde GGS Oberforstbach; Vitamin C Gesellschaft für Customer Relations & Change Management mbH; Völger, Horst u. Ursula; Volmer, Hans-Josef u. Doris; von den Driesch, Dr. Hermann u. Marion; Vondenhoff, Gottfried; Vorbrüggen, Maria; W ▶ Wagenknecht, Helga; Weber, Herbert; Wehr, Rudolf; Weissen-Zoller, Roger; Wessel, Friedhelm; Wiertz, Hans; Wilhelm Mertens GbR;Willmes, Otto u. Antonia; Willms, Lothar u. Brigitte; Wirtz, Heinz Dieter; Wirtz, Hermann Hans-Christoph; Wirtz, Hubert; Wirtz, Josef u. Adelheid Anna; Wirtz, Willi; Wöhrmann,Jörg; Z ▶ Zeitungsverlag Aachen GmbH; Zollmann-Ziolko, Monika.

Sachspenden sind leider nicht möglich

▶ Aus organisatorischen Gründen können wir keine Sachspenden entgegennehmen.

▶ Wir haben leider nicht die Möglichkeit, Spenden in Form von Kleidung, Möbeln, Baumaterialien oder Ähnlichem weiterzuleiten. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis.

▶ Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Name in der Spenderliste auf unserer Menschen-helfen-Menschen-Seite veröffentlicht wird, sollten Sie dies durch einen Vermerk auf Ihrer Überweisung kenntlich machen.